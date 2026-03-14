طرق دبي تعلن عن تحويلات مرورية مؤقتة في منطقة "مركز التجارة"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل مروري مؤقت على شارع الشيخ راشد المتجه إلى شارع الثاني من ديسمبر، وذلك في المنطقة الممتدة من الجسر وصولاً إلى دوار مركز التجارة.
كما سيتم تحويل حركة المرور في شارع المجلس المتجه نحو دوار مركز التجارة إلى شارع قصر زعبيل، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.
يأتي هذا الإغلاق كجزء من الأعمال الجارية لاستكمال الجسور الجديدة ضمن مشروع تطوير دوار مركز التجارة العالمي، والمقرر افتتاحه في أكتوبر 2026.
وحثت الهيئة السائقين على التخطيط لرحلاتهم مسبقًا واتباع إشارات المرور لضمان وصول سلس إلى وجهاتهم.