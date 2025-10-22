طرق دبي تعلن تحويلات مرورية جديدة ضمن أعمال الخط الأزرق للمترو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل مروري جديد باتجاه المدينة العالمية 1، بالتزامن مع استمرار أعمال بناء مشروع الخط الأزرق لمترو دبي.
وفي المرحلة الثانية من أعمال الإنشاء، تم إغلاق المدخل المؤدي من شارع رأس الخور إلى المدينة العالمية 1. وحثت الهيئة السائقين على استخدام الطريق البديل والطريق الموازي للوصول إلى وجهاتهم عبر المسارات الجديدة.
تأتي هذه التحويلات ضمن أعمال تطوير الخط الأزرق لمترو دبي، الذي من المتوقع افتتاح محطاته الجديدة في عام 2029. ويمتد الخط الجديد لمسافة 30 كيلومتراً، حيث من المنتظر أن يُحدث تحولاً كبيراً في منظومة التنقل عبر تسع مناطق رئيسية في المدينة، ويربط بين مناطق يُتوقع أن تضم أكثر من مليون نسمة. وسيتضمن الخط الأزرق 14 محطة، من بينها محطة "إعمار العقارية" التي ستحقق رقماً قياسياً عالمياً باعتبارها أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً.
إلى جانب التغييرات المرورية في المدينة العالمية 1، شهدت مناطق أخرى أيضاً تحويلات مرورية نتيجة أعمال بناء الخط الأزرق. ففي محطة سنتر بوينت تم إغلاق الطريق المؤدي إلى مواقف السيارات متعددة الطوابق القادمة من شارع المطار. ودعت الهيئة السائقين إلى الالتزام باللوحات الإرشادية الموضوعة في الموقع والتخطيط لمسارات بديلة لتفادي الاختناقات المرورية.
وفي وقت سابق، كانت هيئة الطرق والمواصلات قد نبهت السائقين إلى وجود تحويلات مرورية في مدينة دبي الأكاديمية ضمن أعمال الإنشاء الجارية على الخط الأزرق لمترو دبي، كما حذّرت من تحويلات مرورية أخرى في منطقة مردف، مطالبة السائقين باستخدام الطرق البديلة والتخطيط المسبق لرحلاتهم.
وأوصت الهيئة السائقين بالتخطيط المسبق لرحلاتهم، والانطلاق مبكراً، وتجنب أوقات الذروة. كما تم تركيب لوحات إرشادية في المناطق المتأثرة لتوجيه السائقين وضمان انسيابية الحركة قدر الإمكان، وأكدت أنه من خلال البقاء على اطلاع وتعديل خطط التنقل يمكن للركاب تقليل الإزعاج الناتج عن فترة الأعمال.
يمثل مشروع التوسعة للمترو الشهير في دبي خطوة تطويرية رئيسية، يمتد على طول 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، وسيتضمن تشغيل 28 قطاراً ضمن الشبكة الجديدة، ليصل إجمالي شبكة السكك الحديدية في الإمارة إلى 78 محطة بطول 131 كيلومتراً.
ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 20.5 مليار درهم، مع توقعات بتحقيق أرباح تتجاوز 56 مليون درهم. ومن المقرر أن ينقل المشروع نحو 200 ألف راكب بحلول عام 2030، وأن يرتفع العدد إلى 320 ألف راكب بحلول عام 2040.
وسيتيح المشروع نقل 46 ألف راكب في الساعة في كلا الاتجاهين، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري على الطرق التي يخدمها بنسبة تصل إلى 20%. كما سيربط الخط الجديد بين تسع مناطق رئيسية في المدينة — منها مردف، الورقاء، المدينة العالمية 1 و2، وواحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الأكاديمية، والمنطقة الصناعية برأس الخور، ومرسى الخور، ودبي فستيفال سيتي — وهي مناطق من المتوقع أن تصبح موطناً لأكثر من مليون مقيم، وفقاً لرؤية دبي الحضرية 2040.
ومن المتوقع أن تتراوح مدة الرحلة على طول الخط بين 10 و25 دقيقة.
وسيتضمن الخط الأزرق 14 محطة بينها ثلاث محطات تبادلية: محطة الخور في الجداف على الخط الأخضر، ومحطة سنتر بوينت في الراشدية على الخط الأحمر، ومحطة المدينة العالمية 1 على الخط الأزرق، إلى جانب المحطة المميزة الواقعة في مرسى دبي خور، وتشمل الشبكة تسع محطات مرتفعة وخمس محطات تحت الأرض.