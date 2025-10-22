طرق دبي تعلن تحويلات مرورية جديدة ضمن أعمال الخط الأزرق للمترو

تأتي هذه التحويلات ضمن أعمال تطوير الخط الأزرق لمترو دبي، الذي من المتوقع افتتاح محطاته الجديدة في عام 2029. ويمتد الخط الجديد لمسافة 30 كيلومتراً، حيث من المنتظر أن يُحدث تحولاً كبيراً في منظومة التنقل عبر تسع مناطق رئيسية في المدينة، ويربط بين مناطق يُتوقع أن تضم أكثر من مليون نسمة. وسيتضمن الخط الأزرق 14 محطة، من بينها محطة "إعمار العقارية" التي ستحقق رقماً قياسياً عالمياً باعتبارها أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً.