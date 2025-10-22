طرق دبي تعتمد تعرفة جديدة لأجرة التاكسي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم الأربعاء، عن تعرفة جديدة لسيارات الأجرة المخصصة للرحلات التي يتم حجزها عبر التطبيقات الذكية المرخصة من الهيئة.
وبموجب هيكل التعرفة الجديد، تم رفع الحد الأدنى لأجرة التاكسي من 12 درهماً إلى 13 درهماً. كما أدخلت الهيئة تعرفة جديدة لساعات الذروة ورسوم الحجز التي تختلف حسب أيام الأسبوع.
تم تحديد ساعات الذروة من الساعة 8 صباحاً حتى 9:59 صباحاً، ومن الساعة 4 عصراً حتى 7:59 مساءً، من يوم الاثنين إلى الخميس. وسيدفع ركاب التاكسي 5 دراهم كرسوم ثابتة ابتدائية تُضاف إلى الأجرة بمجرد بدء الرحلة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة.