طرق دبي تعتمد تعرفة جديدة لأجرة التاكسي

تم تحديد ساعات الذروة من الساعة 8 صباحاً حتى 9:59 صباحاً، ومن الساعة 4 عصراً حتى 7:59 مساءً، من يوم الاثنين إلى الخميس. وسيدفع ركاب التاكسي 5 دراهم كرسوم ثابتة ابتدائية تُضاف إلى الأجرة بمجرد بدء الرحلة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة.