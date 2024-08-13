"طرق دبي" تدعو مشغلي الحافلات المدرسية للالتزام بمعايير سلامة الطلبة

الفحوصات الدورية للحافلات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير على الطرق.

تركيب أجهزة الطوارئ على الحافلات لضمان الاستجابة السريعة.

يتحمل المشرفون مسؤولية مرافقة الطلاب إلى أقرب نقطة من منازلهم.

تنفيذ حملات تفتيش من قبل فرق متخصصة من هيئة الطرق والمواصلات للتحقق من التزام مشغلي الحافلات بقوانين ومعايير النقل المدرسي.

يجب على مشغلي الحافلات المدرسية إرشاد السائقين للالتزام الصارم بقوانين المرور، خصوصاً على الطرق وفي المناطق المحيطة بالمدارس، وتجنب عرقلة حركة المركبات الأخرى.

يُطلب من سائقي حافلات المدارس الامتناع عن ركن الحافلات أمام مداخل ومخارج المدارس لتخفيف الازدحام المروري وضمان انسيابية الحركة المرورية دائماً.

يجب على شركات النقل المدرسي توفير تدريب شامل لسائقيها والمشرفين على إدارة الطلاب بأمان واحترافية، وفقاً لتوجيهات هيئة الطرق والمواصلات.

يجب توعية السائقين بمسؤوليتهم الأساسية في ضمان سلامة الطلاب أثناء رحلاتهم اليومية من خلال اتباع ممارسات القيادة الآمنة.