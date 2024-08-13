"طرق دبي" تدعو مشغلي الحافلات المدرسية للالتزام بمعايير سلامة الطلبة
مع اقتراب العام الدراسي المقبل، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على ضرورة ضمان رحلة آمنة وصحية للطلاب من قبل إدارات المدارس ومشغلي الحافلات.
وأشارت الهيئة إلى أن تدابير الصحة والسلامة في حافلات المدارس أمر ضروري، وأنّ على المدارس الالتزام بتوفير بيئة مريحة لكل من الطلاب والمشرفين.
وخلال موسم العودة إلى المدارس، يشعر الطلاب بالحماس والأمل، وتعتبر السلامة أثناء رحلتهم ركيزة أساسية لبيئة تعليمية آمنة.
وتحرص هيئة الطرق والمواصلات بشكل مستمر على متابعة أداء قطاع النقل المدرسي على مستوى الإمارة بشكل يومي، معترفةً بالأهمية البالغة لهذه الخدمة لدى القيادة الإماراتية وأولياء الأمور.
كيف يتم ضمان السلامة في الحافلات؟
الفحوصات الدورية للحافلات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير على الطرق.
تركيب أجهزة الطوارئ على الحافلات لضمان الاستجابة السريعة.
يتحمل المشرفون مسؤولية مرافقة الطلاب إلى أقرب نقطة من منازلهم.
تنفيذ حملات تفتيش من قبل فرق متخصصة من هيئة الطرق والمواصلات للتحقق من التزام مشغلي الحافلات بقوانين ومعايير النقل المدرسي.
يجب على مشغلي الحافلات المدرسية إرشاد السائقين للالتزام الصارم بقوانين المرور، خصوصاً على الطرق وفي المناطق المحيطة بالمدارس، وتجنب عرقلة حركة المركبات الأخرى.
يُطلب من سائقي حافلات المدارس الامتناع عن ركن الحافلات أمام مداخل ومخارج المدارس لتخفيف الازدحام المروري وضمان انسيابية الحركة المرورية دائماً.
يجب على شركات النقل المدرسي توفير تدريب شامل لسائقيها والمشرفين على إدارة الطلاب بأمان واحترافية، وفقاً لتوجيهات هيئة الطرق والمواصلات.
يجب توعية السائقين بمسؤوليتهم الأساسية في ضمان سلامة الطلاب أثناء رحلاتهم اليومية من خلال اتباع ممارسات القيادة الآمنة.
يقوم المشغلون بإجراء تدريب للسائقين تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات، ويشمل ذلك الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على التواصل المستمر مع أولياء الأمور لطمأنتهم بشأن سلامة أبنائهم أثناء تنقلاتهم اليومية في الحافلات المدرسية.
وتشيد هيئة الطرق والمواصلات بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المشغلون وإدارات المدارس في العمل بلا كلل لحماية الطلاب أثناء رحلاتهم اليومية.