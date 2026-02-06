طائرات بحرية لتسريع التنقل في إمارة أبوظبي

تخطط الكيانات لإطلاق عمليات الطائرات البحرية المبتكرة في جميع أنحاء الإمارة بحلول عام 2028. ستركز الخطط الأولية على المسارات بين مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، مع التوسع في مرحلة لاحقة لتشمل الإمارة بأكملها ودولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل VERSA، أول مشغل للطائرات البحرية في الإمارات، على تطوير هذا المشروع منذ عام 2022.