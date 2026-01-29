ضوابط تركيب مظلات السيارات في المناطق السكنية بدبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) نظام تصاريح لتركيب مظلات مواقف السيارات في المناطق السكنية، ينطبق على مواقف السيارات المخصصة والمحجوزة.
وضعت هيئة الطرق والمواصلات متطلبات ومعايير وشروط فنية معينة للسكان لتركيب هذه المظلات لضمان سلامة المرور والحفاظ على المظهر العام لدبي.
وضعت دبي سبعة متطلبات ومعايير وشروط فنية رئيسية، بالإضافة إلى مواصفات موحدة للشكل والمواد والألوان، للحصول على تصريح لتركيب المظلات لمواقف السيارات الخارجية.
يجب ألا يؤثر على استمرارية حركة المشاة أو مسارات التنقل الخفيف.
يجب ألا يعرض سلامة الطريق للخطر أو يعرقل التدفق السلس لحركة المرور.
يجب ألا يعيق إشارات المرور أو علامات الطريق.
يجب ألا يؤثر على البنية التحتية أو خطوط المرافق الموجودة تحت الأرصفة أو مناطق وقوف السيارات.
يجب أن يتوافق مع معايير التصميم والمواد والألوان المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات. يجب أن يكون غطاء المظلة بألوان صحراوية، بينما يجب أن يكون الهيكل مصنوعًا من الفولاذ الطري أو الألومنيوم أو مطليًا بمسحوق باللون البيج الفاتح، لضمان السلامة الهيكلية والحفاظ على المظهر العام للمدينة.
يجب أن يكون التركيب مؤقتًا بطبيعته. وقالت الهيئة إن عمق أساس المظلة يجب ألا يتجاوز 0.7 متر، شريطة أن تكون المظلة مستقرة وقادرة على تحمل تقلبات الطقس.
يجب أن تكون المظلات قابلة للإزالة عند الطلب من قبل أي جهة خدمية من أجل:
— مشاريع التطوير
— أعمال الصيانة
— حالات الطوارئ
أثناء التركيب، يجب على السكان الالتزام بالمعايير المطبقة في جميع أنحاء دبي.
يأتي إطلاق هذه الخدمة استجابة لاحتياجات السكان ويهدف إلى تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الجمالي لدبي.
تأتي هذه الخطوة بعد تلقي ملاحظات من السكان من خلال مجالس العملاء والزيارات الميدانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وزيادة عدد المركبات في الوحدات السكنية.
صرحت هيئة الطرق والمواصلات بأن "تصريح تركيب مظلات مواقف السيارات في الأحياء السكنية" سيطبق على مواقف السيارات المخصصة والمحجوزة بشكل صحيح وسيتم معالجته من خلال شركات المقاولات.