ضوابط تركيب مظلات السيارات في المناطق السكنية بدبي

يجب ألا يؤثر على استمرارية حركة المشاة أو مسارات التنقل الخفيف.

يجب ألا يعرض سلامة الطريق للخطر أو يعرقل التدفق السلس لحركة المرور.

يجب ألا يعيق إشارات المرور أو علامات الطريق.

يجب ألا يؤثر على البنية التحتية أو خطوط المرافق الموجودة تحت الأرصفة أو مناطق وقوف السيارات.

يجب أن يتوافق مع معايير التصميم والمواد والألوان المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات. يجب أن يكون غطاء المظلة بألوان صحراوية، بينما يجب أن يكون الهيكل مصنوعًا من الفولاذ الطري أو الألومنيوم أو مطليًا بمسحوق باللون البيج الفاتح، لضمان السلامة الهيكلية والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

يجب أن يكون التركيب مؤقتًا بطبيعته. وقالت الهيئة إن عمق أساس المظلة يجب ألا يتجاوز 0.7 متر، شريطة أن تكون المظلة مستقرة وقادرة على تحمل تقلبات الطقس.