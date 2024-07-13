ضبط 640 "سكوتراً" كهربائياً ودراجة هوائية مخالفة بدبي

ضبطت شرطة دبي خلال الشهر الجاري 640 دراجة هوائية ونارية إلكترونية بعد ارتكاب سائقيها مخالفات مختلفة، منها السرعة الزائدة والركوب في مناطق غير مخصصة ومخالفة لحركة المرور، وعدم ارتداء معدات السلامة والخوذة.

وقالت الشرطة يوم السبت إن الركاب انتهكوا قوانين المرور و"عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر".