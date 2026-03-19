ضبط 42 مركبة ودراجة نارية في حملة موسعة ضد القيادة المتهورة في الشارقة

في حملة أمنية موسعة، صادرت شرطة الشارقة 12 مركبة و30 دراجة نارية بسبب القيادة المتهورة والتسبب في الضجيج، مما أدى إلى إزعاج السكان في الإمارة.
وقد شهدت الحملة، التي تركز على الحد من السلوكيات السلبية على الطريق، رصد الشرطة لـ 52 مخالفة مرورية. وأفادت الشرطة بأن سائقي المركبات المصادرة كانوا يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى من حولهم.
وأشار العميد عمر الغزال الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، إلى أن الاستجابة السريعة لشكاوى المجتمع، ورصد المخالفات، وحجز المركبات منذ اليوم الأول للحملة، تعكس كفاءة الفرق المتخصصة.
وأضاف أن شرطة الشارقة ستواصل تنفيذ هذه الإجراءات، ولن تتهاون مع أي سلوك قد يمس بأمن وسلامة المجتمع.