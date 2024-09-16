ضبط 39 مركبة واعتقال اثنين في مسيرة غير مرخصة برأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة 39 مركبة شاركت في مسيرة غير مرخصة في منطقة ميناء العرب، مساء الجمعة. كما تم القبض على اثنين من المشاركين بتهمة التفاخر وتعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

ولم يحصل السائقون الذين نظموا المسيرة على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المختصة.

وعقب تلقي بلاغ حول تنظيم مسيرة غير مرخصة، قامت الجهات المختصة بمتابعة ورصد الوضع في ميناء المنطقة حيث أقيمت المسيرة.