ضبط سائق البث الحي المتهور على طرق أبوظبي

ألقت شرطة أبوظبي القبض على سائق متهور قام ببث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء قيادته بسرعة فائقة على طرق الإمارة.
أظهرت اللقطات، التي تمت مشاركتها على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الجمعة (16 يناير)، السائق وهو يسجل من خلف عجلة القيادة بينما يتنقل بين المسارات ويتجاوز المركبات الأخرى بسرعة عالية.
أكد المقطع من كاميرات طرق أبوظبي القيادة المتهورة للسائق، حيث التقطت السيارة السوداء المسرعة. وشددت السلطة على أن مثل هذه الإجراءات تشكل خطرًا جسيمًا على السائق ومستخدمي الطريق الآخرين.
شاهد الفيديو أدناه:
وصفت مديرية المرور والدوريات الأمنية السلوك بأنه انتهاك خطير لقوانين المرور، مسلطة الضوء على مخاطر القيادة المشتتة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة.
كررت شرطة أبوظبي دعوتها للسائقين لإعطاء الأولوية للسلامة والالتزام الصارم بقواعد المرور، مذكرة الجمهور بأن الطريق ليس مكانًا للاستعراض أو التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
حثت السلطات الإماراتية السائقين مرارًا وتكرارًا على البقاء منتبهين ومسؤولين خلف عجلة القيادة، محذرة من أن القيادة المتهورة تشكل تهديدًا خطيرًا للأرواح وسلامة الطرق.
في أوائل عام 2025، فرضت الشارقة رسوم إفراج باهظة على المركبات المحتجزة. ففي حالات القيادة المتهورة أو المخالفات مثل قيادة الدراجات النارية في المناطق المحظورة، يجب على مالكي المركبات دفع 20,000 درهم لتأمين الإفراج عن المركبة المحتجزة. وفي حالات القيادة بدون رخصة، ترتفع رسوم الإفراج إلى 30,000 درهم.
طبقت أبوظبي ودبي بالفعل غرامة قدرها 50,000 درهم على القيادة المتهورة. وفي رأس الخيمة، يمكن أن تصل العقوبات إلى 20,000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر. وإذا لم يتم دفع الغرامات وظلت المركبات غير مستلمة بعد ثلاثة أشهر، يتم بيعها بالمزاد العلني.
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد وأنظمة صارمة لضمان سلامة سكانها وسياحها. ومن بين هذه القواعد الغرامات الباهظة على تجاوز السرعة.
يمكن أن يتعرض السائقون لغرامات تصل إلى 2,000 درهم مع 12 نقطة سوداء لتجاوز السرعة في دبي. لمعرفة القائمة الكاملة لمخالفات المرور في دبي، اطلع على دليلنا المفصل.
تطبق بالفعل في كل من أبوظبي ودبي غرامة باهظة قدرها 50,000 درهم للقيادة المتهورة، بينما تفرض رأس الخيمة غرامة تصل إلى 20,000 درهم وسياسة حجز المركبات لمدة ثلاثة أشهر. إذا لم يتم دفع الغرامات ولم يتم استلام السيارات المحجوزة في غضون ثلاثة أشهر، يتم بيع المركبات بالمزاد العلني في رأس الخيمة.
تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز السلامة على الطرق وردع القيادة المتهورة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.