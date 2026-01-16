ضبط سائق البث الحي المتهور على طرق أبوظبي

في أوائل عام 2025، فرضت الشارقة رسوم إفراج باهظة على المركبات المحتجزة. ففي حالات القيادة المتهورة أو المخالفات مثل قيادة الدراجات النارية في المناطق المحظورة، يجب على مالكي المركبات دفع 20,000 درهم لتأمين الإفراج عن المركبة المحتجزة. وفي حالات القيادة بدون رخصة، ترتفع رسوم الإفراج إلى 30,000 درهم.