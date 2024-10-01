صيانة جسر آل مكتوم تؤدي لتحويل مسارات الحافلات
سيتم تحويل بعض خطوط الحافلات في دبي بشكل مؤقت نتيجة لأعمال الصيانة الجارية على جسر آل مكتوم، وفقاً للهيئة العامة للطرق والمواصلات.
الخطوط المتأثرة تشمل: 10، 23، 27، 33، 88، C04، C05، C10، C26، E16، X28 وX94، حيث ستتوقف هذه الخطوط عن المرور ببعض محطات الحافلات اعتباراً من 29 سبتمبر 2024 حتى 23 يناير 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ستُحوَّل مسارات الحافلات التي تعبر عبر جسر آل مكتوم مؤقتاً عبر جسر القرهود.
وسيستمر جسر آل مكتوم في العمل بساعات تشغيل شبه طبيعية حتى 16 يناير 2025، مع إغلاق الجسر الرئيسي من الإثنين إلى السبت من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، بينما سيكون الإغلاق يوم الأحد لمدة 24 ساعة.
كما أعلنت الهيئة عن بعض محطات الحافلات التي لن تستقبل الركاب خلال فترة التحويل، وهي:
دناتا 1
دناتا 2
محطة حافلات مترو سيتي سنتر 1-1
محطة حافلات عود ميثاء 7
أم هرير، الطريق 2
دوار مستشفى راشد 1
علاوة على ذلك، ستبدأ خدمة الخط 23 وتنتهي في محطة حافلات ديرة سيتي سنتر ولن تستقبل الركاب في محطة حافلات عود ميثاء.
وقد أعلنت الهيئة عن هذه التغييرات عبر تطبيق "سهيل" التابع لها.