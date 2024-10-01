صيانة جسر آل مكتوم تؤدي لتحويل مسارات الحافلات

الخطوط المتأثرة تشمل: 10، 23، 27، 33، 88، C04، C05، C10، C26، E16، X28 وX94، حيث ستتوقف هذه الخطوط عن المرور ببعض محطات الحافلات اعتباراً من 29 سبتمبر 2024 حتى 23 يناير 2025.