صفر حوادث لدراجات التوصيل في عجمان خلال 6 أشهر

أعلنت شرطة عجمان أن الإمارة سجلت صفر حوادث تسببت بها دراجات التوصيل خلال ستة أشهر من إطلاق السلطات حملة سلامة مرورية.

وقالت سلطات عجمان إن حوادث دراجات التوصيل النارية قد انخفضت بنسبة 56%، أي أكثر من النصف، مقارنة بالفترة التي سبقت الحملة.

وأوضحت السلطات أن جميع الحوادث التي تم تسجيلها كانت بسبب سائقي مركبات أخرى، ولم يتسبب بها سائقو دراجات التوصيل النارية. ويأتي هذا الانضباط المروري بعد أن كثفت السلطات المراقبة الميدانية وبرامج التوعية بين سائقي الدراجات النارية.

تفاصيل المخالفات والحملات

المخالفات المسجلة: تم حجز 107 دراجات نارية لارتكاب مخالفات خطيرة مثل القيادة في مناطق محظورة، أو عكس اتجاه السير . كما تم تسجيل 6,201 مخالفة مرورية بحق سائقي الدراجات النارية.

الحملة: في مايو 2025، أطلقت شرطة عجمان الحملة التوعوية "التوصيل: مسؤولية وسلامة" لتعزيز الرقابة المرورية من خلال الدوريات والأنظمة الذكية.

قواعد المسارات: خلال الشهر ذاته، أعلنت سلطات عجمان قاعدة جديدة تمنع دراجي التوصيل من استخدام المسارات السريعة، ويواجه المخالفون لتعليمات المسارات غرامة قدرها 400 درهم.1

على مستوى الإمارات، أطلقت الشرطة قواعد لحماية دراجات التوصيل من المركبات عالية السرعة: