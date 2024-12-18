شرطة دبي تقدم 6 خدمات سريعة للسائقين في محطات الوقود

أقامت شرطة دبي شراكة مع شركات توريد الوقود، بما في ذلك إينوك وأدنوك وإمارات، لتقديم خدماتها مباشرة في محطات الوقود. وسواء كان الأمر يتعلق بحادث سيارة بسيط أو جريمة تحتاج إلى الإبلاغ عنها، فيمكن القيام بذلك أثناء قيام السائقين بتزويد سياراتهم بالوقود.