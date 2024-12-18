شرطة دبي تقدم 6 خدمات سريعة للسائقين في محطات الوقود
كشفت شرطة دبي، الأربعاء، عن أن سائقي السيارات في دبي قد يتمكنون من توفير ما يصل إلى 1500 درهم من خلال الاستفادة من خدمات "أون ذا جو""On-the-Go" المقدمة من الشرطة.
أقامت شرطة دبي شراكة مع شركات توريد الوقود، بما في ذلك إينوك وأدنوك وإمارات، لتقديم خدماتها مباشرة في محطات الوقود. وسواء كان الأمر يتعلق بحادث سيارة بسيط أو جريمة تحتاج إلى الإبلاغ عنها، فيمكن القيام بذلك أثناء قيام السائقين بتزويد سياراتهم بالوقود.
تقدم مبادرة "أثناء التنقل" ست خدمات رئيسية:
تقارير عن حوادث مرورية بسيطة
تقارير عن حوادث تتضمن أطرافاً غير معروفة
ضائع وموجود
إصلاح المركبات
خدمة عين الشرطة
خدمة الجرائم الالكترونية
وقال النقيب ماجد بن سعيد الكعبي رئيس فريق "أون ذا جو" إن شرطة دبي نجحت من خلال تبسيط هذه الإجراءات في تقليص زمن تقديم الخدمة من 24 ساعة إلى دقيقتين، كما أدت المبادرة إلى خفض تكلفة العملاء من 1927 درهماً إلى 420 درهماً.
وقال الكعبي: "إن روح التعاون بين أعضاء الفريق مكنتنا من تحقيق تحولات مهمة وملموسة، وتقديم نتائج استراتيجية محلياً وإقليمياً وعالمياً".
"من خلال تبسيط العمليات وتبسيط رحلات العملاء، نهدف إلى رفع الأداء إلى مستويات غير مسبوقة، والحفاظ على ريادة دبي في قطاع الأمن."