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شرطة دبي تطلب مساعدة الجمهور في تحديد هوية متوفى بحادث سير
عُثر على الرجل متوفياً إثر حادث سير على طريق الشيخ محمد بن زايد المتجه إلى الشارقة ولا يحمل أي أوراق ثبوتية.
توجهت شرطة دبي الى طلب المساعدة من الجمهور في تحديد هوية رجل توفي في حادث سير.
وعُثر على رجل متوفياً إثر حادث سير على طريق الشيخ محمد بن زايد المتجه إلى الشارقة، ولم يكن بحوزته أي أوراق ثبوتية.
ومنذ نقل الجثة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي للفحص، لم يتقدم أحد للإبلاغ عن اختفاء الشخص، بحسب الشرطة.
وتنتقل القضية حالياً إلى اختصاص مركز شرطة القصيص.
ودعا مركز شرطة القصيص الجمهور إلى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901 في حال التعرف على الشخص أو معرفة أي معلومات عن هويته.
بالنسبة للأفراد المتصلين من خارج دبي، يجب عليهم كتابة رمز المنطقة 04 قبل الرقم.