شرطة دبي تطلب مساعدة الجمهور في تحديد هوية متوفى بحادث سير

توجهت شرطة دبي الى طلب المساعدة من الجمهور في تحديد هوية رجل توفي في حادث سير.

وعُثر على رجل متوفياً إثر حادث سير على طريق الشيخ محمد بن زايد المتجه إلى الشارقة، ولم يكن بحوزته أي أوراق ثبوتية.

ومنذ نقل الجثة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي للفحص، لم يتقدم أحد للإبلاغ عن اختفاء الشخص، بحسب الشرطة.