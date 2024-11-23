شرطة دبي تضيف سيارة"إم جي أر إكس 9" الجديدة لإدارة حركة المرور وزيادة الحضور الشرطي
ضمت شرطة دبي سيارة MG RX9 الجديدة إلى أسطول دورياتها المرورية، وقد طرحتها شركة MG Motors مؤخراً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ويبدأ سعرها من 26 ألف دولار (بدون ضريبة القيمة المضافة).
وتم تصميم MG RX9 لتقدم أداءً استثنائيًا في جميع التضاريس، وتوفر تعاملًا سلسًا وسريع الاستجابة في أي بيئة، وفقًا لشركة MG Motors.
وقال العميد عصام إبراهيم العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، إن مركبة الدورية الجديدة سيكون لها دور كبير في إدارة حركة المرور وتعزيز التواجد الشرطي في المناطق السياحية وفي مختلف أنحاء إمارة دبي.
وأكد أن إضافة سيارة MG RX9 تعكس التزام شرطة دبي بالاستفادة من أحدث التقنيات والمركبات المتطورة المجهزة بأحدث الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف العور أن هذه المميزات الحديثة تهدف إلى تحسين العمليات المرورية والأمنية ورفع جودة العمل الميداني وتقديم خدمات من الدرجة الأولى للجمهور مع ضمان الاستجابة العالية.
وأشاد العور بالتعاون بين شرطة دبي وشركة إنتر الإمارات للسيارات التي ترتبط بشراكة مع شركة "إم جي موتورز" في دعم البرامج والأنشطة المختلفة.
وأكد أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة وضمان تنفيذ المبادرات المجتمعية بسلاسة.
وتم الكشف رسمياً عن السيارة باللون الأخضر من قبل العور خلال حفل حضره العقيد عبدالله عتيق الكاش مدير إدارة الفعاليات والرائد جاسم محمد عبدالله رئيس قسم الفعاليات والملازم أول جمعة أحمد محمود رئيس قسم النقل وممثلين كبار من شركة إنتر إمارات للسيارات ومنهم المدير العام هشام الصحن ومدير مبيعات الجملة ريموند طربيه ومسؤول المبيعات الإقليمي محمد الحاج حسين.