شرطة دبي تتعقب المركبات المخالفة عبر مرافق "باركن"

تأتي هذه الخدمة في إطار شراكة جديدة بين شرطة دبي وشركة "باركن" (PJSC) لربط أنظمة إدارة المرور التابعة للشرطة بمنصات "باركن" الذكية الخاصة بالمواقف والدفع. كما ستساعد المبادرة في الكشف عن المركبات المطلوبة في القضايا الجنائية أو المرورية، دعماً لجهود الشرطة في الحفاظ على سلامة وأمن الطرق في دبي.