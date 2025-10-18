شرطة دبي تتعقب المركبات المخالفة عبر مرافق "باركن"

ستتمكّن شرطة دبي الآن من تحديد المركبات التي عليها مخالفات غير مسددة أو أوامر حجز بمجرد استخدامها لمرافق "باركن"، مما يتيح للضباط اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة.
تأتي هذه الخدمة في إطار شراكة جديدة بين شرطة دبي وشركة "باركن" (PJSC) لربط أنظمة إدارة المرور التابعة للشرطة بمنصات "باركن" الذكية الخاصة بالمواقف والدفع. كما ستساعد المبادرة في الكشف عن المركبات المطلوبة في القضايا الجنائية أو المرورية، دعماً لجهود الشرطة في الحفاظ على سلامة وأمن الطرق في دبي.
وقّعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع "باركن"، أكبر مزود لمرافق المواقف العامة في دبي، بهدف تحقيق تكامل رقمي شامل، وضمان مشاركة البيانات بسلاسة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
وقعت مذكرة التفاهم خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، ووقّعها العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، والمهندس محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن"، بحضور ضباط وممثلين من الجانبين.
وقال العميد العور إن هذه الاتفاقية تعكس التزام شرطة دبي، بتوجيه من الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم أهداف التحول الرقمي لإمارة دبي.
وأوضح أن الشراكة مع "باركن" ستمكّن الطرفين من استخدام تقنيات متقدمة لإدارة المرور والمواقف بشكل أكثر فعالية. وسيسهّل الربط الجديد بين الأنظمة تبادل المعلومات الفوري والآمن، مما سيساعد على تحسين انسيابية الحركة المرورية، ودعم التخطيط الأفضل، وتعزيز عملية اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة.
قال العميد العور: "يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال السلامة المرورية بدبي، إذ سيُحسّن الرقابة، ويضمن الالتزام بقوانين المرور، ويُقلل من حالات عدم سداد المخالفات أو قيادة المركبات بدون ترخيص، مما يُسهم في بناء مدينة أكثر أمانًا وسعادة".
من جهته، قال المهندس محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن": "نحن فخورون بشراكتنا مع شرطة دبي في هذه المبادرة المهمة. نسعى معاً لجعل إدارة المواقف والمرور أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءة للجميع. هذه الشراكة تعكس التزام ’باركن‘ بالابتكار ودعم رؤية دبي في أن تصبح واحدة من أذكى وأكثر المدن استدامة في العالم."