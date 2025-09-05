شرطة الشارقة تنقذ شخصين محتجزين داخل مركبة كهربائية في وقت قياسي

أنقذت شرطة الشارقة شخصين عالقين داخل مركبة معطلة على وجه السرعة. وذكرت شرطة الشارقة في منشور لها أن عملية الإنقاذ تمت في أقل من عشر دقائق.
تلقى مركز العمليات بلاغًا يفيد بتوقف مركبة كهربائية متجهة من جسر البادية إلى جسر 7 بسبب عطل فني. كان بداخل المركبة شخصان لم يتمكنا من الخروج منها بسبب إغلاق النوافذ وعدم تمكنهما من فتحها.
وفور تلقي البلاغ، انتقلت فرق ميدانية متخصصة على وجه السرعة إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة من بداخل المركبة، وتأمين الطريق، وتسهيل حركة المرور.
وتمكنت الفرق من إخراج الشخصين من المركبة بأمان دون أي إصابات، خلال عشر دقائق فقط من تلقي البلاغ، مما يعكس اليقظة العالية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية.
وتأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار حرص شرطة الشارقة على توفير الاستجابة الفورية والفعالة لحالات الطوارئ؛ مما يضمن سلامة المجتمع، وضبط الحركة المرورية.