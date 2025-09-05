شرطة الشارقة تنقذ شخصين محتجزين داخل مركبة كهربائية في وقت قياسي

تلقى مركز العمليات بلاغًا يفيد بتوقف مركبة كهربائية متجهة من جسر البادية إلى جسر 7 بسبب عطل فني. كان بداخل المركبة شخصان لم يتمكنا من الخروج منها بسبب إغلاق النوافذ وعدم تمكنهما من فتحها.