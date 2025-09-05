النقل

شرطة الشارقة تنقذ شخصين محتجزين داخل مركبة كهربائية في وقت قياسي

الراكبان لم يتمكنا من الخروج بسبب تعطل الأبواب والنوافذ
الصورة: شرطة الشارقة

الصورة: شرطة الشارقة

تاريخ النشر

أنقذت شرطة الشارقة شخصين عالقين داخل مركبة معطلة على وجه السرعة. وذكرت شرطة الشارقة في منشور لها أن عملية الإنقاذ تمت في أقل من عشر دقائق.

تلقى مركز العمليات بلاغًا يفيد بتوقف مركبة كهربائية متجهة من جسر البادية إلى جسر 7 بسبب عطل فني. كان بداخل المركبة شخصان لم يتمكنا من الخروج منها بسبب إغلاق النوافذ وعدم تمكنهما من فتحها.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت فرق ميدانية متخصصة على وجه السرعة إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة من بداخل المركبة، وتأمين الطريق، وتسهيل حركة المرور.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وتمكنت الفرق من إخراج الشخصين من المركبة بأمان دون أي إصابات، خلال عشر دقائق فقط من تلقي البلاغ، مما يعكس اليقظة العالية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية.

وتأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار حرص شرطة الشارقة على توفير الاستجابة الفورية والفعالة لحالات الطوارئ؛ مما يضمن سلامة المجتمع، وضبط الحركة المرورية.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com