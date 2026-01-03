شرطة الشارقة تنجح في إيقاف "مركبة خارجة عن السيطرة"

ساهم التحرك السريع لشرطة الشارقة في إنقاذ سائق من حادث وشيك يوم الجمعة، بعد أن فقد السيطرة على مركبته نتيجة خلل في نظام مثبت السرعة.
كانت المركبة تسير بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة، من دوار أحمد بن حديد باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد. وفي غضون دقائق قليلة، نجحت دورية المرور في إيقاف المركبة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.
وأوضح المقدم مرزوق خلفان النقبي، مدير إدارة الدوريات، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 3:11 من مساء يوم الجمعة، من سائق مركبة أفاد بعدم قدرته على التحكم في سرعة المركبة بسبب عطل في نظام مثبت السرعة.
وتم إرسال أقرب دورية إلى موقع البلاغ، حيث قادت الدورية أمام المركبة المتعطلة بسرعة ثابتة، قبل إجراء اصطدام خفيف ومحسوب بدقة لتقليل السرعة تدريجياً وفصل مثبت السرعة، وفقاً لإجراء دقيق يراعي أعلى معايير السلامة.
وأضاف مدير إدارة الدوريات أنهم تمكنوا من إيقاف المركبة بأمان تام، دون أي خطر على سائقها أو مستخدمي الطريق الآخرين.
كما أشار إلى أنه في حال حدوث خلل في مثبت السرعة أثناء القيادة، يجب اتباع الإرشادات اللازمة، والتي تشمل:
الحفاظ على التحكم القوي بعجلة القيادة وتجنب الذعر.
تفعيل أضواء التحذير (الإشارات الرباعية) لتنبيه المركبات الأخرى.
محاولة إلغاء مثبت السرعة عبر زر الإيقاف.
محاولة نقل ناقل الحركة إلى وضع الحياد (N) إذا كان ذلك ممكناً، والضغط على المكابح تدريجياً دون قوة مفاجئة.
تجنب إطفاء المحرك أثناء تحرك المركبة.
الاتصال فوراً بغرفة العمليات على الرقم 999 لطلب المساعدة.
اتباع تعليمات ضابط المناوب وقائد دورية المرور عند وصولهم.