شرطة الشارقة تنجح في إيقاف "مركبة خارجة عن السيطرة"

وأوضح المقدم مرزوق خلفان النقبي، مدير إدارة الدوريات، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 3:11 من مساء يوم الجمعة، من سائق مركبة أفاد بعدم قدرته على التحكم في سرعة المركبة بسبب عطل في نظام مثبت السرعة.