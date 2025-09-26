شرطة الشارقة تضبط سائقا متهورًا قاد مركبته على ممر المشاة
احتجزت شرطة الشارقة مركبة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تسير على ممر المشاة، في خرق صارخ لقوانين المرور وتعريض حياة المشاة للخطر.
وأوضحت شرطة الشارقة أنه بعد تحديد المركبة، تم حجزها لمدة 60 يومًا وتغريم السائق، إضافة إلى تسجيل النقاط المرورية المقررة بحقه. كما تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت السلطات أن مثل هذا السلوك المتهور يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع، وحثت جميع السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة.
شاهد الفيديو أدناه، كما نشرته شرطة الشارقة:
كما أثنت الشرطة على أفراد المجتمع لتبليغهم عن الانتهاكات، وجددت التزامها المستمر بمراقبة تطبيق القوانين المرورية وإنفاذها للحفاظ على سلامة المجتمع.
ماذا يحدث إذا تم حجز سيارتك؟
في دولة الإمارات، يُعد حجز المركبة واحدًا من أشد العقوبات التي قد تواجه السائق. وغالبًا ما يقترن ذلك بغرامة مالية كبيرة إلى جانب تسجيل نقاط سوداء على سجل السائق المروري. عند حجز المركبة، يتم نقلها إلى موقع مخصص، ولا يمكن استخدامها طوال فترة الحجز.
تعتمد مدة الحجز على مدى خطورة المخالفة المرورية. فعلى سبيل المثال، في دبي، إذا ضُبط السائق باستخدام الهاتف أثناء القيادة أو بممارسة القيادة العدوانية مثل الالتصاق بالمركبات الأخرى أو تغيير المسارات بشكل مفاجئ، فقد يتم حجز المركبة لمدة تصل إلى 30 يومًا.