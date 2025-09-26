شرطة الشارقة تضبط سائقا متهورًا قاد مركبته على ممر المشاة

في دولة الإمارات، يُعد حجز المركبة واحدًا من أشد العقوبات التي قد تواجه السائق. وغالبًا ما يقترن ذلك بغرامة مالية كبيرة إلى جانب تسجيل نقاط سوداء على سجل السائق المروري. عند حجز المركبة، يتم نقلها إلى موقع مخصص، ولا يمكن استخدامها طوال فترة الحجز.