شرطة أبوظبي تنفي تعديل السرعة على شارع العين

أكدت الجهات المعنية على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها. كما حثّت المواطنين على تجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة، داعيةً الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.