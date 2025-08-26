شرطة أبوظبي تنفي تعديل السرعة على شارع العين

نفت شرطة أبوظبي، اليوم الثلاثاء (26 أغسطس/آب)، تعديل السرعة على شارع نهيان أول بمنطقة زاخر في مدينة العين.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فندت الهيئة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديل السرعة على خط السرعة في المنطقة المذكورة.
وأوضحت شرطة دبي أن الحد الأقصى للسرعة لا يزال 100 كيلومتر في الساعة.
أكدت الجهات المعنية على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها. كما حثّت المواطنين على تجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة، داعيةً الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.