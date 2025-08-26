النقل

شرطة أبوظبي تنفي تعديل السرعة على شارع العين

حثت السكان على تجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وضرورة الحصول على الأخبار من مصادرها الإعلامية الرسمية.
الصورة: انستغرام/شرطة أبوظبي

الصورة: انستغرام/شرطة أبوظبي

تاريخ النشر

نفت شرطة أبوظبي، اليوم الثلاثاء (26 أغسطس/آب)، تعديل السرعة على شارع نهيان أول بمنطقة زاخر في مدينة العين.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فندت الهيئة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديل السرعة على خط السرعة في المنطقة المذكورة.

وأوضحت شرطة دبي أن الحد الأقصى للسرعة لا يزال 100 كيلومتر في الساعة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أكدت الجهات المعنية على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها. كما حثّت المواطنين على تجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة، داعيةً الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

هل تقود ببطء على المسار السريع؟ شرطة دبي تحذر من تجاوز السرعة المحددة. حدود السرعة الجديدة في الإمارات: هذه الطرق الأربعة ستُعلن عن تغييراتها بحلول عام ٢٠٢٥.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com