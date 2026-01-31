شرطة أبوظبي تنشر لقطات حية لحوادث مروعة بسبب انشغال السائقين

وقالت الشرطة: "إن الانشغال بأي شيء أثناء التواجد على الطريق، ولو لبضع ثوانٍ، قد يحول رحلة عادية إلى مأساة، لذا انتبهوا؛ فالحياة أغلى من أي رسالة أو مكالمة".