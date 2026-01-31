شرطة أبوظبي تنشر لقطات حية لحوادث مروعة بسبب انشغال السائقين

نشرت شرطة أبوظبي مشاهد حقيقية توضح كيف يمكن لأخطاء السائقين أن تتسبب في وقوع حوادث جسيمة على الطريق، حيث شاركت مقطع فيديو يتضمن حوادث متعددة، محذرةً السائقين من الانشغال عن القيادة.
وأظهر الفيديو سيارات تنحرف عن مسارها، وتتدهور، وتصطدم بمركبات أخرى على الطريق بشكل خطير.
شاهد الفيديو هنا:
وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، قدمت الشرطة هذه اللقطات كدروس للسائقين، مع رسالة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المروري والحد من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين والتي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.
وقالت الشرطة: "إن الانشغال بأي شيء أثناء التواجد على الطريق، ولو لبضع ثوانٍ، قد يحول رحلة عادية إلى مأساة، لذا انتبهوا؛ فالحياة أغلى من أي رسالة أو مكالمة".