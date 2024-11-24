شرطة أبوظبي تكرم 53 سائقاً ملتزماً بمناسبة العيد الوطني
كرمت شرطة أبوظبي 53 سائقاً أظهروا التزاماً متميزاً بقواعد المرور وأنظمة السلامة، في لفتة كريمة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واحتفلت المبادرة، التي تعد جهداً تعاونياً بين دورية السعادة في شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول، ليس فقط بالقيادة الآمنة ولكن أيضاً بـ "روح الوحدة والفخر التي تميز الأمة".
وأكد المقدم ناصر عبدالله السعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي، أهمية الجائزة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي في إطار احتفالات أوسع باليوم الوطني الـ53.
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وفي إطار مبادرة زايد وراشد، تم توزيع الهدايا على السائقين، تعزيزاً لقيم الإيجابية والثقة المجتمعية والسلامة المرورية، وأكد السعدي أن مثل هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة، فضلاً عن عكس الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.
وشكلت المبادرة أيضًا فرصة للتأكيد بشكل أكبر على أهداف حملة مسار السلامة 2، التي تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق من خلال توعية الجمهور بأهمية احترام قوانين المرور، وتجنب التشتيت أثناء القيادة، وضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.
وحث السعدي السائقين على الاستمرار في الالتزام بالقيادة الآمنة على الطريق والحذر من ارتكاب المخالفات المرورية.
وعبر السائقون المكرمون عن امتنانهم، وأكد العديد منهم أن المبادرة أضفت المزيد من البهجة على احتفالات اليوم الوطني.