شرطة أبوظبي تكرم 53 سائقاً ملتزماً بمناسبة العيد الوطني

وفي إطار مبادرة زايد وراشد، تم توزيع الهدايا على السائقين، تعزيزاً لقيم الإيجابية والثقة المجتمعية والسلامة المرورية، وأكد السعدي أن مثل هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة، فضلاً عن عكس الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.