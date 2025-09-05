شرطة أبوظبي تحذر: غرامة 400 درهم لانتهاك قواعد دخول الطريق

من القواعد الأساسية التي يجب تذكرها أثناء القيادة هي الانتظار حتى يصبح الطريق خالياً قبل الدخول إليه، والتأكد من وجود مسافة كافية بينك وبين المركبات الأخرى أثناء القيام بذلك.
شاركت شرطة أبوظبي فيديوً يوضح السبب وراء أهمية الالتزام بهذه القواعد أثناء القيادة. ففي يوم الجمعة، نشرت الشرطة فيديو حادث ناجم عن دخول الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات.
أظهر الفيديو سيارة تخرج من جانب الطريق دون الانتباه إلى مركبة أكبر تقترب أيضًا. بينما تحاول المركبة الثانية الابتعاد لتجنب التصادم، تفقد السيطرة وتنقلب، مما يؤدي إلى حادث خطير.
ألقي نظرة على الفيديو هنا:
أكدت شرطة أبوظبي أن مخالفة دخول الطريق دون التأكد من خلوه تترتب عليها غرامة قدرها 400 درهم مع إضافة 4 نقاط مرورية.
كما تم مشاركة الفيديو من قبل شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المراقبة والسيطرة وكجزء من مبادرة "لكم التعليق".
دعت الإدارة العامة للمرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى خفض السرعة والتأكد من خلو الطريق قبل دخوله، لتعزيز سلامتهم أثناء القيادة.