شرطة أبوظبي: الوقوف العشوائي لأداء الصلاة مخالف للقانون
حذرت شرطة أبوظبي، سائقي الشاحنات والحافلات في أبوظبي من الوقوف العشوائي على جوانب الطرق، الأمر الذي قد يهدد سلامتهم، بحسب ما أعلنته يوم الخميس.
وحذرت الهيئة السائقين الذين يتوقفون على جوانب الطرق لأسباب عشوائية - والتي غالباً ما تشمل أداء الصلاة - من أن ذلك قد يكون غير آمن لهم ولغيرهم من مستخدمي الطريق.
وأوضحت الهيئة أن ذلك قد يتسبب أيضاً في وقوع حوادث مرورية، خاصة خلال ساعات الذروة المسائية.
وتم توجيه أصحاب المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الأعمال ومسؤولي توزيع الحافلات لتنبيه السائقين إلى عدم ركن سياراتهم بشكل عشوائي على الطرق والامتناع عن أي "سلوك غير حضاري".
وحثت الراغبين في الصلاة على التوجه إلى المساجد القريبة أو دور الصلاة المخصصة أو المناطق الآمنة.
وفقاً للمادة 62 من قانون المرور والطرق الاتحادي، فإن إيقاف المركبات في التقاطعات ومنعطفات الطرق سيؤدي الى غرامة قدرها 500 درهم على السائقين.
كما تنص المادة 70 من قانون المرور والطرق الاتحادي على معاقبة السائقين الذين لا يلتزمون بعلامات وإرشادات المرور بغرامة قدرها 500 درهم.