شرطة أبوظبي: التوقف العشوائي يهدد السلامة ويكلف المخالفين غرامات باهظة

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى تجنّب التوقف العشوائي في وسط الطرق، مؤكدة أن على قائدي المركبات التوجه إلى أقرب مخرج لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.
وأوضحت الشرطة أن التوقف المفاجئ على الطريق قد يفاجئ السائقين الآخرين، وإذا لم يتمكنوا من التوقف في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى حوادث خطيرة واصطدامات متتالية قد تنجم عنها إصابات جسيمة أو حتى وفيات.
ووفقاً للعميد محمود يوسف البلوشي، من مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، فإنه في حال الضرورة القصوى للتوقف – مثل وقوع حوادث مرورية طفيفة – يجب على السائقين نقل المركبة إلى أقرب مكان آمن مخصص للوقوف.
أما إذا تعطلت المركبة بشكل مفاجئ، فيمكن للسائقين استخدام كتف الطريق الأيمن في الحالات الطارئة فقط، مع ضرورة تشغيل إشارات التحذير الضوئية لتنبيه المركبات الأخرى. وحتى عند الاضطرار إلى الإبطاء الشديد أو التوقف بسبب وجود عوائق على الطريق، شدّد البلوشي على أهمية تشغيل إشارات التحذير لتنبيه بقية السائقين.
إن الالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام الإشارات لتنبيه السائقين الآخرين لتغيير طريقهم، وترك مسافة كافية خلف المركبات، كل هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على سلامة الأرواح على الطريق.
وبحسب شرطة أبوظبي، فإن السائقين الذين يتوقفون عشوائياً على الطريق دون مبرر سيواجهون غرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط مرورية، فيما يؤدي عرقلة حركة السير إلى فرض غرامة إضافية بقيمة 500 درهم.