شرايين دبي الجديدة.. "لوب" و"غلايدويز" ينهيان عصر الازدحام المروري

ماذا : مركبات كهربائية ذاتية القيادة يمكنها السفر بسرعة 50 كم/ساعة على مسار مخصص بحجم مسار الدراجات

أين: سيتم طرح المشروع في أربعة مواقع: جزيرة بلوواترز، أم سقيم، القوز، ومدينة دبي فستيفال سيتي. سيكون مسار بلوواترز هو المسار التجريبي ومن المتوقع أن يبدأ هذا العام.

- بلوواترز - سيمتد لمسافة 2.8 كم من محطة مترو ناشيونال بينتس إلى جزيرة بلوواترز

- أم سقيم - سيمتد لمسافة 1.9 كيلومتر من محطة مترو مول الإمارات إلى مدينة جميرا

- القوز - يبلغ طول هذا المسار 2.6 كيلومتر وسيمتد من محطة مترو أون باسيف إلى السركال أفينيو وتايمز سكوير سنتر

- مدينة دبي فستيفال سيتي - مسار بطول 7 كم يخدم منطقة مدينة دبي فستيفال سيتي مع إمكانية الاتصال بالخط الأزرق لمترو دبي