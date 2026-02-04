شرايين دبي الجديدة.. "لوب" و"غلايدويز" ينهيان عصر الازدحام المروري

يوم الثلاثاء، أعلنت دبي عن مشروعين جديدين لتقليل الازدحام المروري وتحسين الاتصال في المدينة. بينما يقوم أحدهما ببناء مسارات بحجم ممر الدراجات بسلاسة عبر المدينة، يأخذ الآخر الركاب عبر نفق يتجاوز كل الازدحام المروري.
سيحاكي مشروع دبي لوب الأيقوني نموذج ‘تيسلا في الأنفاق’ لربط المناطق ذات الازدحام المروري الكثيف. ستكون شبكة غليدويز عبارة عن سلسلة من الكبسولات القصيرة ذاتية القيادة التي ستخدم أربع مناطق مختلفة في دبي، وتربط في الغالب محطات المترو بالمناطق المحيطة.
تعمل هيئة الطرق والمواصلات باستمرار على تحسين تدفق حركة المرور في جميع أنحاء المدينة. في العام الماضي، أكملت الهيئة 67 إجراءً سريعًا لتحسين حركة المرور في مناطق مختلفة من الإمارة.
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول المشروعين:
ما هو: سيضم شبكة أنفاق أحادية الاتجاه بقطر 3.6 متر، وستخدم 100 سيارة
أين: ستربط المرحلة الأولى دبي مول ومركز دبي المالي العالمي (DIFC). وستضم أربع محطات
القدرة الاستيعابية: 13,000 شخص يومياً
الفائدة: يقلل وقت السفر من 20 دقيقة إلى 3 دقائق
خطط التوسع: في المستقبل، ستمتد هذه الشبكة لمسافة تصل إلى 22.2 كم وستشمل 19 محطة، تربط مركز دبي التجاري العالمي والحي المالي بخليج الأعمال. ستمتد شبكة دبي لوب الكاملة لمسافة 24 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 2.5 مليار درهم وستضم 19 محطة.
ماذا: مركبات كهربائية ذاتية القيادة يمكنها السفر بسرعة 50 كم/ساعة على مسار مخصص بحجم مسار الدراجات
أين: سيتم طرح المشروع في أربعة مواقع: جزيرة بلوواترز، أم سقيم، القوز، ومدينة دبي فستيفال سيتي. سيكون مسار بلوواترز هو المسار التجريبي ومن المتوقع أن يبدأ هذا العام.
- بلوواترز - سيمتد لمسافة 2.8 كم من محطة مترو ناشيونال بينتس إلى جزيرة بلوواترز
- أم سقيم - سيمتد لمسافة 1.9 كيلومتر من محطة مترو مول الإمارات إلى مدينة جميرا
- القوز - يبلغ طول هذا المسار 2.6 كيلومتر وسيمتد من محطة مترو أون باسيف إلى السركال أفينيو وتايمز سكوير سنتر
- مدينة دبي فستيفال سيتي - مسار بطول 7 كم يخدم منطقة مدينة دبي فستيفال سيتي مع إمكانية الاتصال بالخط الأزرق لمترو دبي
القدرة الاستيعابية: 4-6 أشخاص لكل كبسولة. يمكن تجميع عدة كبسولات لتشكيل صف من السيارات، مثل القطار. يمكنها نقل أكثر من 10,000 راكب في الساعة في كل اتجاه.
الفائدة: تعمل في مسارات مخصصة يمكن إضافتها بجانب الطرق الحالية، فوق الأرض أو تحتها، دون الحاجة إلى مسارات أو أسلاك إضافية. لن تتأثر بحركة المرور الحالية
خطط التوسع: بمجرد انتهاء مرحلة الاختبار، سيتم طرح هذا النظام في أجزاء أخرى من المدينة