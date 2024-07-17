شاحنات ذاتية القيادة تجتاز اختبارات الأداء في دبي
أعلنت شركة مقرها دبي، الأربعاء، عن نجاحها في إتمام المرحلة الأولى من تجارب أول شاحنات ذاتية القيادة في الإمارات.
وقالت "إيفوكارجو" إن التجارب "أجريت على طريق محدد في منطقة مغلقة" في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.
وقد سارت الشاحنة الكهربائية ذاتية القيادة، التي أطلق عليها اسم "إيفوكارجو رقم 1"Evocargo N1، على طريق محدد مسبقاً وتم اختبارها في حالات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وقد تم قياس قدرة المركبة على اكتشاف الأشياء ومنع وقوع الحوادث وتجنب الاصطدام بالعوائق المتحركة والتوقف في حالات الطوارئ، كما صدر عن الشركة.
وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي وقدرته على القيام بمجموعة من التحركات بما في ذلك عملية ركن المركبة، والركن العكسي والانعطاف والانعطاف العكسي. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة والتحكم عن بعد.
وأشارت شركة إيفوكارجو، وهي شركة تقدم خدمات لوجستية تعمل على تطوير وتوفير منصات النقل الكهربائية المستقلة، إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أعطال أو حوادث خطيرة محتملة من قبل أي طرف خلال سلسلة الاختبارات".
وتم الإعلان عن تجربة الشاحنات ذاتية القيادة لأول مرة في ديسمبر 2022، بما يتماشى مع استراتيجية دبي المتعلقة بجعل 25٪ من وسائل النقل في المدينة تعمل بنظام القيادة الذاتية بحلول عام 2030.
وتبلغ سعة الرفع الخاصة بالمركبة طنين، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى ست طبليات نقل أوروبية بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر. ويستغرق شحن السيارة لتشغيلها لمدة يوم كامل من 40 دقيقة إلى ست ساعات، حسب المنفذ.
ويشتمل نظام الأمان الخاص بها على أربعة مستويات، مثل الرؤية الحاسوبية للمساحة المحيطة بالمركبة ونظام التشخيص التلقائي ونظام التوقف عن بعد ونظام الكبح الهوائي الاحتياطي.
وفي بيان سابق، قالت شركة إيفوكارجو "إن أنظمة القيادة الآلية تزيد من كفاءة نقل البضائع مع تقليل وقت تعطل الشاحنات بشكل كبير. كما أن استخدام الروبوتات واستخدام الكهرباء وخلايا الوقود الهيدروجينية بدلاً من الوقود التقليدي فعال أكثر من حيث التكلفة".
تعزيز الكفاءة
وقال محسن أحمد، الرئيس التنفيذي للمنطقة اللوجستية - دبي الجنوب: "أسهم تعاوننا مع إيفوكارجو، في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز المزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. ستلعب المركبات ذاتية القيادة دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً".
من جهته، قال د.أحمد العنسي، المدير التنفيذي لشركة إيفوكارجو: تهدف التجارب إلى استقطاب المزيد من العملاء والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، التي تسير على الطريق الصحيح للريادة العالمية في مجال التكنولوجيا المبتكرة. نفخر بمساهمتنا كروّاد للابتكار، ونقف في طليعة مزوّدي خدمات نقل البضائع باستخدام مركباتنا الكهربائيّة ذاتيّة القيادة".