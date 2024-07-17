شاحنات ذاتية القيادة تجتاز اختبارات الأداء في دبي

وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي وقدرته على القيام بمجموعة من التحركات بما في ذلك عملية ركن المركبة، والركن العكسي والانعطاف والانعطاف العكسي. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة والتحكم عن بعد.

وأشارت شركة إيفوكارجو، وهي شركة تقدم خدمات لوجستية تعمل على تطوير وتوفير منصات النقل الكهربائية المستقلة، إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أعطال أو حوادث خطيرة محتملة من قبل أي طرف خلال سلسلة الاختبارات".