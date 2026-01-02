سيارة مسرعة تنقلب بعد اصطدامها بشاحنة في الشارقة

وقع حادث مروري عند حاجز طريق في الشارقة عندما حاولت شاحنة بيضاء الانعطاف دون ملاحظة سيارة سوداء مسرعة تقترب.
تُظهر اللقطات التي شاركتها شرطة الشارقة يوم الجمعة (2 يناير) السيارة السوداء وهي تصطدم بالشاحنة بقوة كبيرة لدرجة أنها انقلبت. كما دفع الاصطدام الشاحنة نحو الرصيف، مما كاد أن يصيب دراجًا كان يسير في الاتجاه المعاكس. تمكن الدراج من القفز عن الدراجة في الوقت المناسب، متجنبًا إصابة خطيرة.
شاهد الفيديو أدناه، كما شاركته شرطة الشارقة:
يعد الحادث تذكيرًا صارخًا بمخاطر السرعة والقيادة المشتتة. يُحث السكان دائمًا على البقاء يقظين عند الحواجز والتقاطعات والدوارات. وفي الوقت نفسه، يُنصح المشاة وراكبو الدراجات بالالتزام بالممرات المخصصة واتباع قواعد المرور لتجنب حوادث مماثلة.
حذرت السلطات في الإمارات مرارًا وتكرارًا من أن القيادة المتهورة - بما في ذلك السرعة، والانحراف، أو انتهاك قواعد المرور عمدًا - تشكل تهديدًا خطيرًا على الأرواح وسلامة الطرق.
في عام 2025، قدمت الشارقة رسوم إفراج باهظة للمركبات المحتجزة. بالنسبة للقيادة المتهورة أو المخالفات مثل ركوب الدراجات النارية في المناطق المحظورة، يجب على مالكي المركبات دفع 20,000 درهم لتأمين الإفراج عن المركبة المحتجزة. في حالات القيادة بدون رخصة، ترتفع رسوم الإفراج إلى 30,000 درهم.
طبقت أبوظبي ودبي بالفعل غرامة قدرها 50,000 درهم للقيادة المتهورة. في رأس الخيمة، يمكن أن تصل العقوبات إلى 20,000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر. إذا لم تُدفع الغرامات وبقيت المركبات غير مطالب بها بعد ثلاثة أشهر، يتم بيعها في المزاد.
تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز سلامة الطرق وردع القيادة المتهورة في جميع أنحاء الإمارات.