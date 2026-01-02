سيارة مسرعة تنقلب بعد اصطدامها بشاحنة في الشارقة

اصطدمت السيارة السوداء بالشاحنة بقوة كبيرة لدرجة أنها انقلبت. ثم دُفعت الشاحنة البيضاء نحو الرصيف، مما كاد أن يصيب دراجًا كان يسير في الاتجاه المعاكس. تمكن الدراج من القفز عن الدراجة في الوقت المناسب، متجنبًا ما كان يمكن أن يكون إصابة خطيرة.