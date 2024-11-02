سيارة تنقلب مرات عدة بعد انحراف مفاجئ بأبوظبي

وفي نفس الفيديو، تظهر سيارة بيضاء وهي تعبر علامات الطريق، وتفشل في ملاحظة شاحنة صغيرة كانت تتحرك على المسار الرابع. ثم اصطدمت الشاحنة بالسيارة، مما أجبرها على الانحراف عن المسار وارتطامها بالقناة قبل أن ترتد إلى مكانها.