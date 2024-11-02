سيارة تنقلب مرات عدة بعد انحراف مفاجئ بأبوظبي
تسبب سائقان متهوران، تم تصويرهما بواسطة كاميرات الطرق في أبوظبي، مؤخراً في وقوع حوادث كان من الممكن تجنبها لو بقيا في حارتيهما.
ونشرت شرطة أبوظبي، مقاطع فيديو للحوادث التي وقعت اليوم السبت، مسلطة الضوء على خطورة الانحراف المفاجئ عن المسار.
وفي أحد المقاطع، عند الثانية 23 تقريباً، تظهر سيارة سوداء اللون وهي تسير بسرعة كبيرة وتنحرف فجأة عن مسارها.
ونجا السائق بأعجوبة من الاصطدام بشاحنة صغيرة قريبة وسيارة بيضاء كانت تسير في المسار المقابل. لكن سرعته العالية أدت إلى اصطدامه بحواجز الطريق، مما تسبب في انقلابه عدة مرات.
وفي نفس الفيديو، تظهر سيارة بيضاء وهي تعبر علامات الطريق، وتفشل في ملاحظة شاحنة صغيرة كانت تتحرك على المسار الرابع. ثم اصطدمت الشاحنة بالسيارة، مما أجبرها على الانحراف عن المسار وارتطامها بالقناة قبل أن ترتد إلى مكانها.
وهنا اللقطات:
وحثت شرطة أبوظبي السائقين على تجنب الانحراف المفاجئ والتجاوز إلا بعد التأكد من سلامة الطريق.
ويعد الانحراف المفاجئ مخالفة مرورية خطيرة يعاقب عليها بغرامة قدرها 1000 درهم وأربع نقاط سوداء، في حين تبدأ عقوبة التجاوز الخاطئ من 600 درهم ويمكن أن تصل إلى 1000 درهم، حسب المخالفة.