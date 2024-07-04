سكان دبي يرحبون بخطط توسعة مترو دبي بحلول 2030

بالنظر إلى المستقبل، لن يطول انتظار السكان - مثل مودة المقبول - سوى لبضع سنوات حتى يصل المترو إلى مناطقهم، إذ أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد أعلنت في شهر نوفمبر من العام الماضي عن بعض التفاصيل الخاصة بتمديد الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، والذي يقلل من مدة الرحلات ويربط الأحياء الرئيسية بمناطق النمو في المدينة.