سكان دبي يرحبون بخطط توسعة مترو دبي بحلول 2030
عندما يختار بعض السكان العيش في أحياء "ناشئة" وأقل ازدحاماً فإنهم يدّخرون في كلفة الإيجار ولكنهم ينفقون المزيد من الوقت والمال على التنقل. لذا، عندما أعلنت الحكومة عن توسعة مترو دبي - الذي يشكل أساس النقل العام في المدينة - رحب أولئك السكان بالقرار وما يأتي به من تأثير إيجابي على حياتهم اليومية.
وقال حسام الدين السيد، وهو وافد سوداني يسكن في واحة دبي للسيليكون، لصحيفة الخليج تايمز : "إن خدمة الحافلات تعتبر جيدة ولكن الرحلة عبرها غير مباشرة و تستغرق وقتاً طويلاً - خاصة في فترة ما بعد الظهر - عندما تزدحم مداخل المنطقة".
وأضاف أن "الإضافة المخطط لها لمحطات المترو ستكون مفيدة بشكل لا يصدق، فهي ستجعل عملية التنقل فعالة أكثر وتساعد في توفير الوقت و ستمكننا من تجنب التأخير بسبب الازدحام في حركة المرور، مما يجعل التحرك اليومي أكثر سلاسة ويعزز أيضاً جودة الحياة بشكل عام".
32 محطة مترو جديدة بحلول 2030
وقد أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي يوم الأحد عن خطط لتوسيع مترو دبي من 64 محطة حالية (تمتد 84 كيلومتراً) إلى 96 محطة (140 كيلومتراً) بحلول عام 2030، مع خطط لزيادة عدد المحطات إلى 140 محطة (تغطي 228 كيلومتراً) بحلول عام 2040.
ووفقاً لهيئة الطرق والمواصلات، تهدف توسعة مترو دبي على مدى السنوات القليلة المقبلة إلى زيادة حصة وسائل النقل العام في جميع أنحاء الإمارة إلى 45 % وخفض انبعاثات الكربون إلى 16 طناً للفرد وتحسين كفاءة ومستوى الراحة في وسائل النقل المستدام.
وقالت الدكتورة "مونيكا مينينديز"، العميد المساعد في قسم الهندسة لشؤون الدراسات العليا في جامعة نيويورك أبوظبي ومدير مركز أبحاث الشبكات الحضرية : "إن توسيع نظام المترو يشكل بداية رائعة". وأضافت: "نأمل أن يتم استكمال ذلك بتوسيع أنواع أخرى من وسائل النقل العام (على سبيل المثال، نظام الحافلات)، بالإضافة إلى وسائل نقل نشطة أكثر (على سبيل المثال، توسيع وتحسين البنية التحتية للمشي وركوب الدراجات وغيرها من أشكال التنقل الصغير) وتقديم حلول للنقل أكثر مرونة (مثل المركبات المشتركة والنقل حسب الطلب) بمساعدة تقنيات المركبات الجديدة".
تنمية النقل
وأشارت الدكتور مينينديز إلى أن التنمية الموجهة نحو النقل ستغير المشهد تماماً في دبي التي غالباً ما يُنظر إليها على أنها مدينة تعتمد على السيارات.
وتابعت أستاذة الهندسة المدنية والحضرية في جامعة نيويورك أبوظبي قائلة: "إن الهدف هو إنشاء نظام نقل عام يوفر أكبر قدر ممكن من المرونة (والتخصيص)، مما يجعلنا نشعر بأننا نرغب في استخدامه بدلاً عن سياراتنا".
وقال "أريجيت ناندي"، الوافد الهندي الذي يعيش في منطقة "ذا سبرينجز"، أنه يتفق مع هذا الرأي وهو مستعد أن يستبدل قيادة سيارته باستخدام المترو.
وأشار إلى أن "تفضيل استخدام المترو لا يتعلق بتوفير الوقت فحسب، بل لأنه عملي أكثر." وأضاف: "بالنسبة لشخص يتنقل كثيراً مثل ما أفعل، أفضل دائماً ركوب المترو إلى المطار لأنه أكثر ملاءمة لتجنب الزحام ورسوم المرور ومواقف السيارات".
أقرب محطة مترو من منزله هي مدينة دبي للإنترنت. وقال: "لدي سيارة ولكن القيادة تستغرق 10 دقائق للوصول إلى محطة الحافلة، ويستغرق الوصول إلى المحطة 45 دقيقة بالحافلة لأنها تتجول حول مناطق (ذا سبرينجز) و (ذا جرينز). سيكون الأمر بمثابة راحة كبيرة إذا كان هناك محطة مترو في حينا".
حماس وانتظار
بالنسبة لـ مودة المقبول البالغة من العمر 32 عاماً والتي تعيش في مدينة دبي العالمية، فإن عدم وجود محطات مترو في المنطقة يشكل صعوبة في التنقل. وأشارت إلى أن "أقرب محطة مترو تقع حالياً في الراشدية وتتطلب ركوب سيارة أجرة لمدة 15 دقيقة بتكلفة حوالي 35 درهماً ذهاباً وإياباً، على افتراض عدم وجود ازدحام مروري".
وأضافت: "بدلاً من ذلك، يمكن للمقيمين الاستفادة من أحد خطوط الحافلات الثلاثة التي تخدم محطة الراشدية ولكنها تعمل كل 20 دقيقة فقط. إذا فاتتني الحافلة أضطر للانتظار لمدة 20 دقيقة أخرى. وفي بعض الأحيان، تكون هذه الحافلات ممتلئة لدرجة أنني أضطر إلى انتظار الحافلة التالية، ونحن ننتظر بفارغ الصبر إنشاء محطة مترو في منطقتنا. سيكون ذلك بمثابة تغيير كبير بالنسبة للسكان".
الخط الأزرق بحلول عام 2029
بالنظر إلى المستقبل، لن يطول انتظار السكان - مثل مودة المقبول - سوى لبضع سنوات حتى يصل المترو إلى مناطقهم، إذ أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد أعلنت في شهر نوفمبر من العام الماضي عن بعض التفاصيل الخاصة بتمديد الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، والذي يقلل من مدة الرحلات ويربط الأحياء الرئيسية بمناطق النمو في المدينة.
ويربط الخط الأزرق، الذي يعد جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، مطار دبي الدولي بتسع مناطق رئيسية، بما في ذلك: مردف والورقاء ومدينة دبي العالمية 1 و2 وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية ومنطقة رأس الخور الصناعية وميناء خور دبي ودبي فستيفال سيتي.
ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2029، وسيحتوي الخط الأزرق أيضاً لأول مرة على قطارات تعبر خور دبي التاريخي على جسر يبلغ طوله 1300 متر يدعم السكك الحديدية المرتفعة، التي تربط الجداف بدبي فستيفال سيتي وميناء خور دبي.
المناطق الناشئة
ويتطلع السكان الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الناشئة (على عكس المناطق المؤسسة) إلى إنشاء محطات مترو في مناطقهم. تشمل هذه الأحياء: دبي لاند وقرية جميرا الدائرية وداماك هيلز وتلال الإمارات والمرابع العربية ومدينة دبي الرياضية وأرجان ومجمع دبي لاند ريزيدنس ومجمع البرشاء السكني ومجمع جبل علي السكني ومجمع البراري السكني وحي دبي الجنوب، وغيرها.
ومع ذلك، يجدر الإشارة إلى أنه من عيوب وجود محطات مترو في هذه المناطق، الزيادة في الإيجارات، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة العقارات نتيجة لـ تحسين الربط والتنقل في المنطقة.
وقال "أندرو إليوت"، مدير الوكالة التجارية في شركة الاستشارات العقارية "تشيسترتونز" ومقرها دبي: "يمكن أن ترتفع قيم العقارات بشكل كبير نتيجة لبناء محطات مترو جديدة لعدد من الأسباب، بما في ذلك: زيادة عدد الإقبال على المنطقة وتحسين إمكانية الوصول وارتفاع الطلب على العقارات وتحسين الربط بالمناطق الأخرى. كما تساعد خطوط النقل الجديدة أيضاً على جذب الاستثمار من قبل المطورين ويمكن أن تحفز إعادة التطوير والمزيد من النمو الحضري".
وأضاف: "إن محطة المترو يمكن أن تجعل المنطقة المحيطة بها أكثر جاذبية للعقارات التجارية والسكنية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجار وقيمة العقارات."
وعلى نحو أكثر إيجابية، تابع: "قد يرى بعض الناس أن هذا فرصة للتخلي عن السيارة وتوجيه الانتباه تجاه سكن أفضل بسبب وجود البدائل المتمثلة في وجود وسائل النقل العام على عتبة الباب".
وأشار إليوت أيضاً إلى أن "التركيز على الاستدامة والحد من انبعاثات الكربون من شأنه أن يجعل العقارات القريبة من محطات المترو أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين المهتمين بالبيئة. كما ستلعب البنية التحتية المحسنة للنقل العام دوراً متزايد الأهمية في دعم رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة".