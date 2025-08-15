سكان دبي يبتكرون طرقاً لتجنب رسوم "سالك" وتوفير الوقت والمال

بالنسبة للعديد من سكان دبي، فإن القيادة اليومية لا تعني مجرد الانتقال من مكان إلى آخر، بل إنها تتعلق بتجنب الاختناقات المرورية وتجنب دفع رسوم إضافية عند بوابات سالك خلال ساعات الذروة.

وترتفع أسعار سالك في دبي بسرعة خلال ساعات الذروة، خاصةً لمن يعبرون عدة بوابات. تبلغ التكلفة الآن 6 دراهم للعبور الواحد خلال أوقات الذروة (من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا، ومن 4 مساءً إلى 8 مساءً من الاثنين إلى السبت). أما ثلاث عبورات في أوقات الذروة يوميًا، فقد تصل تكلفتها إلى 18 درهمًا إماراتيًا، أي حوالي 360 درهمًا إماراتيًا شهريًا، دون احتساب الوقود ومواقف السيارات. لذا، يسعى المسافرون جاهدين لإيجاد طرق مبتكرة لتوفير المال والوقت.

أوقات خارج أوقات الذروة أرخص بـ 4 دراهم، وبين الواحدة صباحًا والسادسة صباحًا، لا تُفرض أي رسوم. بتغيير جداولهم، يوفر بعض السكان المال، ويتجنبون الانتظار الطويل في زحمة المرور، ويستغلون وقتهم بشكل أفضل.

تحويلة إلى صالة الألعاب الرياضية

عندما تدق الساعة الخامسة مساءً، يستعد معظم موظفي المكاتب في القوز للعودة ببطء إلى منازلهم. إلا أن عماد حسن، مصمم الديكور الداخلي البالغ من العمر 32 عامًا، لم يفعل ذلك.

"أغادر مكتبي الساعة الخامسة مساءً، وأسلك طريق الخيل وجسر إنفينيتي باتجاه الممزر. لا تزدحم حركة المرور إلا بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً، لذا بحلول الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة أكون هناك دون دفع رسوم سالك إضافية"، كما قال.

يتوقف لتناول وجبة خفيفة، ويصلي العصر، ويبدأ تدريباته الرياضية الساعة 6:30 مساءً. يقول: "بتجنّب سالك وحركة المرور، أنهي تدريباتي الرياضية الساعة 8 مساءً، وأعود إلى منزلي حوالي الساعة 8:20 مساءً في النهدة بالشارقة، ثم أستحم، وأقضي وقتًا مع عائلتي، وأتناول العشاء، وأسترخي قبل النوم".

تغيير مواعيد العمل

محمد شريف، الذي يعمل في شركة سيارات على شارع الشيخ زايد، غيّر روتينه بعد أن حسب أن رسوم سالك في ساعة الذروة تكلفه أكثر من 250 درهماً شهرياً.

قال: "طلبتُ أن أبدأ العمل الساعة السابعة صباحًا وأنتهي الساعة الرابعة عصرًا، ووافق مديري". الآن، يغادر مع بداية ذروة المساء، لكنه يسلك طريقًا يتجنب أسوأ ما فيه. "أعود إلى المنزل مبكرًا، وأقضي وقتًا مع زوجتي وأولادي، ولا يزال لديّ وقت للخروج. في السابق، كنت أعود إلى المنزل منهكًا بعد الساعة السابعة والنصف مساءً".

الانتظار

فايز (اسم مستعار)، الذي يسكن في برج لطيفة، النهدة، لديه بوابة سالك أمام مبناه مباشرةً. يقول المدير المالي في الخليج التجاري: "يمكنني تجاوز بوابة الممزر، لكنني أدفع 6 دراهم لجسر القرهود".

ومع ذلك، في طريق عودته، يتجنب زحام المرور ورسوم المرور بلقاء أصدقائه في مقهى قرب مطار دبي حوالي الساعة 6:30 مساءً. "سنبدأ مشروعًا صغيرًا، لذا نتحدث لبضع ساعات. بحلول وقت مغادرتي، تكون الساعة قد تجاوزت الثامنة مساءً، والطرق خالية."

الهروب إلى الشاطئ

بالنسبة لأحمد الدواري، مدير التسويق، يُعدّ الشاطئ ملاذه. يغادر مكتبه في شارع الشيخ زايد الساعة 6:15 مساءً ويتجه مباشرةً إلى شاطئ الممزر.

أركض لمدة ساعة أو أمشي على طول الشاطئ. عندما أغادر، تكون الساعة قد تجاوزت الثامنة مساءً بكثير، لذا لا يوجد سالك،" قال أحمد، المقيم في النوف بالشارقة. "لقد فقدت وزنًا، وأشعر بصحة أفضل، ولا أضيع أمسيتي في زحمة المرور."

البداية المبكرة

يفضل حسام الدواري، شقيق أحمد، اتباع روتين رياضي صباحي. يغادر منزله الساعة 5:30 صباحًا، ويعبر بوابة سالك مجانًا، ويمارس رياضة الجري على شاطئ كايت قبل أن يصل إلى مكتبه في القوز الساعة 7:30 صباحًا.

يبدأ حسام عمله مبكرًا، وينتهي منه الساعة 3:30 مساءً، ويعود إلى منزله لاستراحة قصيرة، ثم يصطحب أطفاله وأخيه إلى المسجد لتلقي دروس في العلوم الإسلامية. يقول حسام: "إنه يوم متوازن، يجمع بين العمل واللياقة البدنية والأسرة".