"ساير" يسهل التنقل في رأس الخيمة بلمسة واحدة

أصبح التنقل في ربوع رأس الخيمة أسهل من أي وقت مضى مع إطلاق تطبيق "ساير" الجديد من هيئة رأس الخيمة للمواصلات. يُبسّط هذا التطبيق عملية الوصول إلى وسائل النقل العام، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية التخطيط لرحلاتهم وحجزها عبر مختلف وسائل النقل، بما في ذلك الحافلات، وسيارات الأجرة، وخدمات مشاركة الرحلات، وحتى النقل البحري، كل ذلك من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام.