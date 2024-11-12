"ساير" يسهل التنقل في رأس الخيمة بلمسة واحدة
أصبح التنقل في ربوع رأس الخيمة أسهل من أي وقت مضى مع إطلاق تطبيق "ساير" الجديد من هيئة رأس الخيمة للمواصلات. يُبسّط هذا التطبيق عملية الوصول إلى وسائل النقل العام، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية التخطيط لرحلاتهم وحجزها عبر مختلف وسائل النقل، بما في ذلك الحافلات، وسيارات الأجرة، وخدمات مشاركة الرحلات، وحتى النقل البحري، كل ذلك من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام.
ويهدف تطبيق "ساير" إلى توفير تجربة تنقل مريحة وسلسة للمقيمين والزوار على حد سواء. فبمجرد إدخال نقطة الانطلاق والوجهة، يقدم التطبيق للمستخدم أفضل خيارات التنقل التي تلبي احتياجاته. كما يتيح إمكانية الاطلاع على الجداول الزمنية في الوقت الفعلي، وتتبع مسار الرحلة، وإجراء عمليات الدفع الآمنة إلكترونياً، مما يضمن تجربة تنقل أكثر موثوقية وكفاءة.
وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات: "يعتبر تطبيق "ساير" بوابة ذكية تلبي كافة احتياجات النقل، حيث يجمع مختلف وسائل التنقل، مثل النقل العام، وخدمات مشاركة الرحلات، والدراجات الكهربائية، في منصة واحدة. ويمكن للمستخدمين من خلاله التخطيط لرحلاتهم وحجزها وإدارتها بكل سهولة من البداية إلى النهاية عبر بضع نقرات فقط.
وأوضح أن التطبيق يغطي حالياً جميع خطوط الحافلات داخل مدينة رأس الخيمة وبين مدنها، مع خطط مستقبلية للتوسع ليشمل خدمات تأجير المركبات، مما يجعله أداة شاملة تلبي مختلف احتياجات التنقل. وقد بُني التطبيق على نموذج "التنقل كخدمة" (MaaS)، مُركزاً على سهولة الاستخدام، وتوفير حلول تنقل متكاملة، وضمان شبكات نقل سلسة، الأمر الذي يُساعد في تقليل وقت وتكلفة التنقل.
وأكد البلوشي أن نموذج "التنقل كخدمة" يمثل مستقبل قطاع النقل، حيث يقدم بديلاً مستداماً وفعالاً من حيث التكلفة مقارنةً باستخدام المركبات التقليدية. وأضاف: "لا يقتصر مفهوم "ساير" على توفير الراحة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى خفض التكاليف، والحد من التلوث، وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى تعزيز تجربة التنقل الحضري بشكل عام".
وبفضل واجهته البسيطة، يتيح تطبيق "ساير" للمستخدمين تصفح المعلومات والتخطيط للرحلات ودفع الأجرة، وكل ذلك في تطبيق واحد فقط. ويهدف تصميم المنصة إلى جعل التنقل في متناول الجميع، بما يعكس التزام هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتعزيز وسائل النقل العام، والارتقاء برأس الخيمة ليصبح التنقل فيها سهلاً.