"سالك" 2 نوفمبر: تعديل الرسوم استعداداً لتحدي "دبي رايد" على شارع الشيخ زايد

عدّل نظام سالك رسوم المرور ليوم 2 نوفمبر لفعالية "دبي رايد" التي تُقام في المدينة. وتُعدّ هذه الفعالية جزءًا من تحدي دبي للياقة البدنية 2025، الذي يستمر شهرًا ويبدأ في 1 نوفمبر.
سيجتمع آلاف الدراجين على شارع الشيخ زايد يوم الأحد عند الساعة 6.15 صباحًا لبدء النسخة السادسة من سباق دبي للدراجات الهوائية.
أسعار الرسوم المحدثة هي كما يلي:
ساعات الذروة:
من الساعة 6 صباحًا إلى 10 صباحًا: 6 دراهم
من الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً: 4 دراهم، بدلاً من السعر المعتاد 6 دراهم خلال ساعات الذروة المسائية.
ساعات الذروة المنخفضة: 4 دراهم من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً ومن الساعة 8 مساءً إلى 1 صباحًا.
وقالوا على موقع X: "تشكل هذه المبادرة جزءًا من جهود سالك المستمرة لدعم انسيابية حركة المرور خلال الفعاليات المجتمعية الكبرى في دبي وتعزيز تجربة التنقل الذكي لجميع مستخدمي الطرق".
يمكن للمشاركين في سباق دبي للدراجات الهوائية ركوب الدراجات على مسارين - إما المسار الملائم للعائلات بطول 4 كم والذي يمر عبر وسط مدينة دبي، أو المسار المثير بطول 12 كم على طول المعالم الأكثر شهرة في المدينة، بما في ذلك متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق بعض الطرق من الساعة 3.30 صباحاً وحتى الساعة 10.30 صباحاً يوم 2 نوفمبر.
