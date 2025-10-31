"سالك" 2 نوفمبر: تعديل الرسوم استعداداً لتحدي "دبي رايد" على شارع الشيخ زايد

عدّل نظام سالك رسوم المرور ليوم 2 نوفمبر لفعالية "دبي رايد" التي تُقام في المدينة. وتُعدّ هذه الفعالية جزءًا من تحدي دبي للياقة البدنية 2025، الذي يستمر شهرًا ويبدأ في 1 نوفمبر.

سيجتمع آلاف الدراجين على شارع الشيخ زايد يوم الأحد عند الساعة 6.15 صباحًا لبدء النسخة السادسة من سباق دبي للدراجات الهوائية.