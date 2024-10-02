"سالك": لاصحة لرسوم المرور المرنة
نفت شركة سالك، مشغل بوابات التعرفة المرورية في دبي، صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق نظام التسعير الديناميكي لبوابات التعرفة المرورية في الإمارة.
وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، في بيان أصدره سوق دبي المالي اليوم الأربعاء: "نود أن نوضح أن الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي غير دقيقة".
وأشارت المنشورات المتداولة إلى تغييرات كبيرة في رسوم بوابات سالك، متضمنة تفاصيل عن رسوم متغيرة وفقاً لأوقات محددة من اليوم، مثل المرور المجاني بين الساعة 3 صباحاً و5 صباحاً، وزيادة الرسوم إلى 8 دراهم بين الساعة 3 مساءً و7 مساءً. ومع ذلك، دحضت الشركة صحة هذه المعلومات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة: "نحث العملاء والمساهمين بقوة على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية، مثل سوق دبي المالي والموقع الإلكتروني لشركة سالك (www.salik.ae)، للحصول على أي إعلانات أو تحديثات رسمية".
وأوضح الحداد أن "سالك ملتزمة كلياً بمعايير الإفصاح والشفافية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، وأن أي معلومات مهمة سيتم الإعلان عنها فور تأكيدها."
تشغيل بوابتي سالك الجديدتين الشهر المقبل
في سياق آخر، من المقرر تشغيل بوابتين جديدتين لرسوم سالك في دبي قريباً، إحداهما (البوابة العاشرة) في منطقة الصفا جنوب، بين شارع الميدان وشارع أم الشيف، والأخرى (البوابة التاسعة) في تقاطع الخليج التجاري على امتداد شارع الخيل.
وأوضح الحداد في مقابلة سابقة مع صحيفة "خليج تايمز" أنه سيتم تشغيل هاتين البوابتين بحلول نهاية نوفمبر، حيث سيتم الإعلان عن هذا رسمياً في وقت لاحق من قبل هيئة الطرق والمواصلات وشركة سالك قبل بدء التشغيل.
وفي العام الماضي، بلغ عدد الرحلات التي تم تسجيلها عبر بوابات سالك للتعرفة المرورية نحو 593 مليون رحلة، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، تم تسجيل 238.5 مليون رحلة عبر بوابات التعرفة المرورية الثمانية، ما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت 1.1 مليار درهم في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.