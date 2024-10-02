"سالك": لاصحة لرسوم المرور المرنة

وفي العام الماضي، بلغ عدد الرحلات التي تم تسجيلها عبر بوابات سالك للتعرفة المرورية نحو 593 مليون رحلة، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، تم تسجيل 238.5 مليون رحلة عبر بوابات التعرفة المرورية الثمانية، ما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت 1.1 مليار درهم في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.