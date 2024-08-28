"سالك" تقترح تسعيراً مرناً لتقليل الازدحام المروري
قال مسؤول كبير في دبي إن نظام التعرفة المرورية يحتاج إلى نظام تسعير مرن بعد أن أظهرت الدراسات أن التعرفة البالغة 4 دراهم فقدت زخمها وتأثيرها على حركة المرور.
وقال إبراهيم الحداد الرئيس التنفيذي لسالك: "بالنسبة للتسعير المرن، كان هناك بيان من هيئة الطرق والمواصلات في وقت سابق من هذا العام يتحدث عن إمكانية تطبيق التسعير المرن في المستقبل. ولم يحدد البيان الوقت أو التاريخ لبدء التنفيذ. لكن الدراسات تظهر أن تعرفة ال4 درهم فقدت الكثير من زخمها وتأثيرها على حركة المرور. لافتاً الى أن هناك حاجة لتطبيق التسعير المرن، والذي يختلف حسب الوقت من اليوم. وهذا يشير أيضا إلى أنه سيكون هناك إعفاء من التعرفة خلال أوقات معينة من اليوم".
وأضاف خلال حديثه خلال مؤتمر عبر الهاتف للمستثمرين يوم الأربعاء، أن التفاصيل والأثر المالي سيتم مراجعتها من قبل سالك قبل إرسالها إلى المجلس التنفيذي في دبي للموافقة عليها.
وفقًا لما أوردته صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، كشفت شركة سالك في إعلانها عن الطرح العام الأولي أنها قد تقدم "تسعيراً مرناً" لتقليل الازدحام على طرق الإمارة.
وقالت شركة سالك في إعلانها عن الطرح العام الأولي: "يمكن لهيئة الطرق والمواصلات تنفيذ تسعير مرن من خلال تحسين أسعار الرسوم اعتماداً على الوقت من اليوم، على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم أعلى لمسارات محددة أو خلال ساعات الذروة".
وبموجب نظام "التسعير المرن"، يتم فرض رسوم أعلى على السائقين خلال ساعات الذروة مقارنة بساعات غير الذروة. وتطبق العديد من المدن الكبرى حول العالم أنظمة تسعير مرنة للرسوم.
وفي رده على سؤال حول تأثير الأمطار غير المسبوقة في أبريل 2024، قال ماجد إبراهيم، الرئيس المالي لشركة سالك، إن البنية التحتية لم تتأثر والبوابات تعمل بشكل طبيعي.
وقال خلال المؤتمر الهاتفي مع المستثمرين: "لقد شهدنا زيادة في الطلب بعد العاصفة، وهو ما عوض بطريقة ما التأثير الذي تعرضنا له خلال تلك الأيام الثلاثة أو الأربعة من العاصفة. وكان التأثير يأتي عادة خلال عطلة عيد الأضحى الطويلة حيث سافر معظم الناس إلى الخارج".