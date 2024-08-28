"سالك" تقترح تسعيراً مرناً لتقليل الازدحام المروري

قال مسؤول كبير في دبي إن نظام التعرفة المرورية يحتاج إلى نظام تسعير مرن بعد أن أظهرت الدراسات أن التعرفة البالغة 4 دراهم فقدت زخمها وتأثيرها على حركة المرور.

وقال إبراهيم الحداد الرئيس التنفيذي لسالك: "بالنسبة للتسعير المرن، كان هناك بيان من هيئة الطرق والمواصلات في وقت سابق من هذا العام يتحدث عن إمكانية تطبيق التسعير المرن في المستقبل. ولم يحدد البيان الوقت أو التاريخ لبدء التنفيذ. لكن الدراسات تظهر أن تعرفة ال4 درهم فقدت الكثير من زخمها وتأثيرها على حركة المرور. لافتاً الى أن هناك حاجة لتطبيق التسعير المرن، والذي يختلف حسب الوقت من اليوم. وهذا يشير أيضا إلى أنه سيكون هناك إعفاء من التعرفة خلال أوقات معينة من اليوم".