سالك تعدّل رسوم المرور مؤقتاً بالتزامن مع سباق ترايثلون دبي T100

أعلنت سالك عن تعديل رسوم المرور ليوم الأحد، 16 نوفمبر، تماشيًا مع سباق دبي T100 الذي سيقام في ذلك اليوم. وفقًا للتعريفات المحدثة، سيتم فرض رسوم قدرها 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 6 صباحًا حتى 10 صباحًا، بدلاً من الرسوم المعتادة البالغة 4 دراهم أيام الأحد.
أما في ساعات الذروة المسائية، من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، فستُطبق الرسوم المعتادة البالغة أربعة دراهم.
وأوضحت سالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن رسوم المرور خلال الساعات الأقل ازدحاماً ستبقى أربعة دراهم، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل في يوم 16 نوفمبر.
يقام سباق الترياثلون تي 100 يومي 15 و16 نوفمبر بالتزامن مع تحدي دبي للياقة الذي يُنظّم هذا الشهر. وسيشارك في السباق نخبة من الرياضيين العالميين الذين سيتنافسون على السباحة لمسافة كيلومترين، تليها جولة بالدراجات لمسافة 80 كيلومتراً في الصحراء، ثم سباق جري لمسافة 18 كيلومتراً داخل المدينة.
وأعلنت سالك، المشغّل الحصري لبوابات الرسوم في دبي، يوم الخميس تحقيق صافي أرباح بلغ ملياراً ومئة وأربعة عشر مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة بنسبة 39.1 في المئة، مدفوعة بارتفاع إيرادات رسوم العبور، والمخالفات، وتفعيل الشرائح الجديدة.