سالك تعدّل رسوم المرور مؤقتاً بالتزامن مع سباق ترايثلون دبي T100

أعلنت سالك عن تعديل رسوم المرور ليوم الأحد، 16 نوفمبر، تماشيًا مع سباق دبي T100 الذي سيقام في ذلك اليوم. وفقًا للتعريفات المحدثة، سيتم فرض رسوم قدرها 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 6 صباحًا حتى 10 صباحًا، بدلاً من الرسوم المعتادة البالغة 4 دراهم أيام الأحد.