"سالك" تدخل أسواق مواقف السيارات خارج دبي للمرة الأولى

كما ستدفع شركة "باركونيك" لشركة "سالك" نسبة مئوية من حصتها من عائدات مواقف السيارات التي يتم تحصيلها من خلال محفظة سالك الإلكترونية. وستشمل هذه الاتفاقية أكثر من 135 ألف موقف سيارات تُديرها شركة "باركونيك" في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الربع الأول من عام 2025.