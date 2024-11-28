"سالك" تدخل أسواق مواقف السيارات خارج دبي للمرة الأولى
أعلنت هيئة التعرفة المرورية في دبي (سالك) عن توسيع خدماتها خارج حدود الإمارة لأول مرة، وذلك من خلال شراكة جديدة مع شركة "باركونيك"، مشغل مواقف السيارات الخاصة، والتي تُدير 107 مواقع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب بنود الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات والتي تم توقيعها اليوم الخميس، ستقوم شركة "باركونيك" بـ"الترويج لـ"سالك" كقناة الدفع المفضلة لعملائها في جميع المواقع الحالية والمستقبلية، مستفيدة من قدرة "سالك" على توفير خيار دفع سلس ومريح لمواقف السيارات المدفوعة".
كما ستدفع شركة "باركونيك" لشركة "سالك" نسبة مئوية من حصتها من عائدات مواقف السيارات التي يتم تحصيلها من خلال محفظة سالك الإلكترونية. وستشمل هذه الاتفاقية أكثر من 135 ألف موقف سيارات تُديرها شركة "باركونيك" في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الربع الأول من عام 2025.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إبراهيم سلطان الحداد: " ستسهل شراكتنا الاستراتيجية مع "باركونيك" تقديم حلول دفع متقدمة لمواقف السيارات في حوالي 135 ألف موقف موزعة على 107 مواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، حيث تتوسع "سالك" لأول مرة خارج دبي".
وأضاف: "ستساهم هذه الخطوة في تسريع نمو الإيرادات الإضافية لـ "سالك"، من خلال الاستفادة من منصتنا التكنولوجية الفريدة خارج نطاق أعمال تحصيل الرسوم الأساسية. وتؤكد هذه الشراكة التزام "سالك" بمواصلة البناء على نجاح حلول دفع رسوم مواقف السيارات كمحرك رئيسي لنمو الإيرادات الإضافية".