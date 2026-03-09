سائق يلقى حتفه على شارع الشيخ زايد بسبب توقف خاطئ على كتف الطريق

لقي سائق سيارة مصرعه بعد أن دهسته مركبة على طريق الشيخ زايد عندما توقفت مركبتان على الكتف الأيسر بعد حادث، حسبما ذكرت شرطة دبي يوم الاثنين.

وقع الحادث قبل جسر اليلايس على الطريق السريع المتجه نحو أبوظبي.

وفقاً للعميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، فإن الحادث شمل مركبتين توقف سائقاهما على الكتف الأيسر للطريق بجوار المسار الأول (السريع) - وهي منطقة يُحظر التوقف فيها إلا في حالات الطوارئ بسبب المخاطر التي تنطوي عليها.

ثم خرج أحد السائقين من مركبته لتفقد الأضرار الناجمة عن الاصطدام. في تلك اللحظة، صدمته مركبة أخرى قادمة من الخلف على الطريق. وبسبب سرعة المركبة’ والمسافة القصيرة، لم يتمكن السائق من تفادي الرجل، الذي توفي في مكان الحادث.

بعد الحادث، حذرت شرطة دبي سائقي السيارات من التوقف على أكتاف الطريق دون داعٍ، وحثت السائقين على نقل مركباتهم إلى أقرب منطقة آمنة لوقوف السيارات خارج الطريق في حالة تعطل أو طوارئ.

وشددت السلطات على أن التوقف غير المبرر على أكتاف الطريق هو مخالفة مرورية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى حوادث جسيمة وتعطيل حركة المرور.

وأضاف بن سويدان أن السرعة الزائدة وعدم الحفاظ على مسافة أمان كافية ساهما في شدة الحادث. وحث سائقي السيارات على الالتزام بحدود السرعة، والبقاء منتبهين لظروف الطريق، وتوقع المواقف غير المتوقعة على الطرق السريعة.

كما أكد أن أكتاف الطريق مخصصة حصراً لحالات الطوارئ مثل الأعطال المفاجئة للمركبات أو الحالات الطبية، ولا ينبغي استخدامها لأغراض أخرى.

وقالت شرطة دبي إنها ستواصل تطبيق عقوبات صارمة ضد السلوكيات المرورية التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.