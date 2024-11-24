زيادة نفقات السفر اليومية بسبب بوابة سالك الجديدة
بدأت بوابة التعرفة المرورية «سالك» الجديدة على جسر الخليج التجاري العمل اعتباراً من الساعة 12 من صباح الأحد، ما دفع المسافرين إلى إعادة حساب ميزانيات سفرهم اليومية.
من المتوقع أن تؤثر بوابة التعرفة المرورية، التي تقع على معبر الخليج التجاري، على العديد من الطرق، بما في ذلك تلك التي تربط الشارقة وأحياء شمال دبي والمناطق التجارية الكبرى.
وأبدى السكان ردود فعل متباينة أثناء تنقلهم عبر نظام الرسوم الجديد.
التنقل أكثر تكلفة
ويجد فيصل أحمد، وهو محاسب يبلغ من العمر 35 عاماً ويعيش في منطقة القرهود ويعمل في منطقة الخليج التجاري، أن تكاليف تنقلاته اليومية أصبحت الآن أعلى.
"لم يكن لدي أي بوابات سالك بين مكتبي ومنزلي، وفي بعض الأحيان كنت أدفع مقابل بوابة سالك واحدة فقط على بعض الطرق. ولكن الآن، مع تفعيل بوابة جسر الخليج التجاري، يتعين علي أن أدفع 8 دراهم إضافية كل يوم. وهذا يزيد عن 200 درهم شهرياً، وهو مبلغ ليس بالهين"، قال أحمد.
وأضاف أحمد، الذي تستغرق رحلته اليومية نحو 15 دقيقة في كل اتجاه: "حاولت أن أسلك الطرق الداخلية لتجنب سالك، لكن الزحام والتأخير يجعلان هذا الخيار غير ممكن. ويبدو أنني سأضطر إلى تعديل ميزانيتي لمواجهة هذه النفقات الجديدة".
زيادة أسعار سيارات الأجرة
وتعتمد عائشة نيدا، المقيمة في الطوار، على سيارات الأجرة يومياً للتنقل إلى مكتبها في الخليج التجاري. وكانت أجرة ركوبها يوم السبت نحو 60 درهماً، لكن يوم الأحد، عندما اضطرت إلى جمع بعض المستندات من مكتبها، ارتفعت الأجرة إلى 65 درهماً.
وقالت نيدا: "عادةً ما أمر عبر بوابة سالك واحدة فقط في نفق المطار، ولكن اليوم، كان عليّ المرور عبر اثنتين، نفق المطار وبوابة الخليج التجاري الجديدة. قد تبدو الزيادة في الأجرة بسيطة، ولكن بالنسبة لشخص يسافر بسيارة أجرة كل يوم، فإن هذه الزيادة تتراكم بسرعة. إنها ضربة كبيرة لنفقاتي الشهرية".
وأضافت "سيتعين علي أن أفكر في طرق أخرى لخفض التكاليف، ولكن في الوقت الحالي أشعر بأنني عالقة".
تحديث تطبيقات الملاحة
وفوجئ سيد سعيد، أحد سكان منطقة النهدة في الشارقة، عندما مر عبر بوابة سالك الجديدة على جسر الخليج التجاري في الساعات الأولى من صباح الأحد.
"أستخدم عادة خرائط جوجل للتنقل وأختار دائماً خيار الطرق بدون رسوم. ولكن أثناء السفر للقاء الأصدقاء في الجداف عبر كرك، مررت دون أن أدري عبر جسر الخليج التجاري"، قال سعيد.
وأضاف "لم أكن أدرك أن بوابة سالك تعمل منذ الساعة 12 صباحاً يوم الأحد، وعندما راجعت حساب سالك الخاص بي في الصباح، وجدت أنه تم تحصيل رسوم مني مقابل رحلات الذهاب والإياب، وهذا بالتأكيد سيضيف إلى تكلفة تنقلاتي".