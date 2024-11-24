زيادة نفقات السفر اليومية بسبب بوابة سالك الجديدة

وتعتمد عائشة نيدا، المقيمة في الطوار، على سيارات الأجرة يومياً للتنقل إلى مكتبها في الخليج التجاري. وكانت أجرة ركوبها يوم السبت نحو 60 درهماً، لكن يوم الأحد، عندما اضطرت إلى جمع بعض المستندات من مكتبها، ارتفعت الأجرة إلى 65 درهماً.