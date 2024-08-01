زيادة قياسية في رحلات تاكسي دبي خلال النصف الأول

وأضاف: "شكلت الحجوزات الإلكترونية 40% من إجمالي عدد رحلات سيارات الأجرة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. علاوة على ذلك، حققت 76% من رحلات "هلا" معدل وصول للسيارات في فترة زمنية وجيزة أقل من 3.5 دقيقة خلال النصف الأول من عام 2024، متجاوزةً نسبة الـ 73% التي تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في الكفاءة والاستجابة لتلبية احتياجات العملاء".