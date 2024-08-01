زيادة قياسية في رحلات تاكسي دبي خلال النصف الأول
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم الأربعاء، أن قطاع سيارات الأجرة في دبي سجل زيادة بنحو 400 ألف رحلة في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لما ذكرته الهيئة، فقد تم تسجيل 55.7 مليون رحلة في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من هذا العام، مقارنةً بـ 55.3 مليون رحلة في النصف الأول من عام 2023. كما ارتفع عدد الركاب من 96.2 مليون إلى 96.9 مليون في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زاد عدد سائقي سيارات الأجرة من 26 ألفاً في العام الماضي إلى 30 ألفاً حالياً. وبلغ إجمالي عدد سيارات الأجرة التي تعمل خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 12778 سيارة، بزيادة 644 سيارة عن نفس الفترة من عام 2023.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال لدى مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "يحقق قطاع سيارات الأجرة نمواً قياسياً من خلال خدمة الحجز الإلكتروني لـ "هلا تاكسي".
وأضاف: "شكلت الحجوزات الإلكترونية 40% من إجمالي عدد رحلات سيارات الأجرة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. علاوة على ذلك، حققت 76% من رحلات "هلا" معدل وصول للسيارات في فترة زمنية وجيزة أقل من 3.5 دقيقة خلال النصف الأول من عام 2024، متجاوزةً نسبة الـ 73% التي تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في الكفاءة والاستجابة لتلبية احتياجات العملاء".