زحام ما قبل المدارس: سائقو الإمارات يواجهون أوقات سفر مضاعفة

شهدت حركة المرور على الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة مع عودة المقيمين من العطلات الصيفية والسفر الدولي قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.
يقول العديد من المسافرين إن أوقات سفرهم أصبحت أطول بشكل ملحوظ، ويقول البعض إن وقت تنقلهم اليومي تضاعف أكثر من الضعف.
قبل أسبوعين، كان بإمكانك الوصول من النقطة أ إلى النقطة ب دون القلق بشأن التأخيرات الكبيرة. لكن هذا الأسبوع، بدأتُ ألاحظ عودة الاختناقات المرورية، خاصةً في المسارات التي كانت مؤخرًا سلسة وسهلة. خلال العطلات، كانت مدة تنقلاتي اليومية 20 دقيقة فقط. الآن، مع عودة المزيد من السكان إلى المدينة واقتراب إعادة فتح المدارس، تستغرق الرحلة نفسها ما بين 35 و45 دقيقة. هذا يعني 15 إلى 25 دقيقة إضافية خلف عجلة القيادة - قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكنه يتراكم على مدار الأسبوع،" قالت برادنيا نايك، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة منذ 30 عامًا.
أعلن مطار دبي الدولي مؤخرًا عن استعداده لاستقبال نهاية حافلة لعطلة الصيف، مع عودة العائلات والطلاب قبل بدء العام الدراسي. ومن المتوقع أن يستقبل المطار، في الفترة من 13 إلى 25 أغسطس، أكثر من 3.6 مليون مسافر، بمتوسط يومي يصل إلى 280 ألف مسافر.
يأتي هذا الارتفاع الموسمي في أعقاب النصف الأول من عام 2025، والذي شهد رقمًا قياسيًا، حيث استقبلت دبي 9.88 مليون زائر دولي لليلة واحدة، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 46 مليون مسافر خلال الفترة نفسها.
ووصفت شيرين س.، وهي مقيمة أخرى في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة، رحلتها الشاقة بشكل خاص هذا الأسبوع.
كان الأمر مُرهقًا. استغرقت الرحلة من أبوظبي إلى ديرة، دبي، أكثر من ثلاث ساعات - وهي رحلة لا تستغرق عادةً سوى ساعتين. مع أن حادثًا بسيطًا وقع، إلا أن التأخير لم يكن بسببه، بل يعود بالأساس إلى عودة السكان من إجازات طويلة. الجميع يعودون إلى أعمالهم ويستعدون للفصل الدراسي الأسبوع المقبل، كما قالت شيرين، وهي مغتربة أوروبية.
كما لاحظ أحمد مالك، المقيم الباكستاني، زيادة كبيرة في وقت تنقله بين الشارقة ودبي.
كانت حركة المرور أقل ازدحامًا بكثير من يوليو إلى منتصف أغسطس، عندما كان الكثير من الناس غائبين والمدارس مغلقة. لكن هذا الأسبوع، عادت الحركة للارتفاع. بدءًا من الأسبوع المقبل، أتوقع أن تزيد مدة تنقلاتي ساعة على الأقل. جميعنا نعلم مدى بطء حركة المرور بين الشارقة ودبي خلال ساعات الذروة، كما قال مالك.
للتعامل مع الازدحام المتزايد، يقوم بعض السكان بتعديل جداول سفرهم.
سأغادر الشارقة مبكرًا أو أؤجل عودتي من دبي. كما أفكر في التوقف في المراكز التجارية لشراء البقالة في الطريق، لتجنب الازدحام المروري، كما أضاف مالك.
بدأت برادنيا نايك أيضًا في تعديل روتينها اليومي لتجنب ساعات الذروة المرورية.
أصبحتُ أغادر المنزل متأخرًا قليلًا عن المعتاد، وقد أحدث ذلك فرقًا ملحوظًا. أصبحتُ قادرة على تجنب أسوأ حالات الازدحام. وأضافت: "مع أنني أُدرك أن الازدحام المروري أمرٌ لا مفر منه مع ازدياد ازدحام المدينة، إلا أنني أعتقد أن على السائقين أن يكونوا أكثر حذرًا ومسؤولية. ما يلفت انتباهي حقًا هو القيادة المتهورة - تغيير المسار فجأةً، والتتبع عن كثب، والسرعة الزائدة - وكلها عوامل تزيد الأمور سوءًا".