زحام ما قبل المدارس: سائقو الإمارات يواجهون أوقات سفر مضاعفة

قبل أسبوعين، كان بإمكانك الوصول من النقطة أ إلى النقطة ب دون القلق بشأن التأخيرات الكبيرة. لكن هذا الأسبوع، بدأتُ ألاحظ عودة الاختناقات المرورية، خاصةً في المسارات التي كانت مؤخرًا سلسة وسهلة. خلال العطلات، كانت مدة تنقلاتي اليومية 20 دقيقة فقط. الآن، مع عودة المزيد من السكان إلى المدينة واقتراب إعادة فتح المدارس، تستغرق الرحلة نفسها ما بين 35 و45 دقيقة. هذا يعني 15 إلى 25 دقيقة إضافية خلف عجلة القيادة - قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكنه يتراكم على مدار الأسبوع،" قالت برادنيا نايك، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة منذ 30 عامًا.