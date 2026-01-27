روبوتاكسي دبي: من المسارات التجريبية إلى الشوارع في 2026

تعتمد المركبات ذاتية القيادة على تدفق مستمر من بيانات أجهزة الاستشعار لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية، بدءاً من رصد المشاة وصولاً إلى الاستجابة للتوقف المفاجئ أو تغيير المسارات. وفي البيئات الحضرية الكثيفة وسريعة الحركة مثل دبي، يمكن للتأخيرات الضئيلة أن تؤثر على مدى أمان رد فعل المركبة. وقال كامل الطويل، المدير الإداري لشركة البنية التحتية الرقمية "إيكوينيكس" (Equinix) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "زمن الاستجابة (Latency) يحدد بشكل مباشر مدى سرعة المركبة ذاتية القيادة في تفسير محيطها والاستجابة للمخاطر. في حركة المرور الواقعية بالمدن، الملي ثانية تصنع فارقاً".