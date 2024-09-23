ركاب مترو دبي يتعاملون مع حالة صحية طارئة

"كما جاء في البيان أن 'الأكل والشرب في مترو دبي والترام ممنوع.' ومع ذلك، وقعت حادثة مماثلة في عام 2011 عندما أغمي على أحد الركاب على متن القطار، ولم يسمح الموظفون للآخرين بتقديم الماء. في ذلك الوقت، أوضح رمضان عبد الله، مدير عمليات المترو في هيئة الطرق والمواصلات آنذاك، لصحيفة خليج تايمز أنه مع أن الطعام والمشروبات محظورة عموماً في القطارات، 'فإنه عندما يكون الراكب مريضاً ويحتاج إلى الماء، فلن يمنعه أحد من الشرب.'"