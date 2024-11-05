ركاب دبي يتجنبون انتظار الحافلات بمشاركة سيارات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، يوم الاثنين، عن إطلاق خدمة تجريبية تتيح لأربعة ركاب مشاركة سيارة أجرة بين مركز ابن بطوطة في دبي ومركز الوحدة في أبوظبي. تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة الركاب في توفير ما يصل إلى 75% من أجرة التاكسي، حيث سيدفع كل شخص 66 درهماً فقط إذا شاركه أربعة أشخاص، و88 درهماً إذا شاركه ثلاثة أشخاص.

قالت شيريل: "إنها حقاً واحدة من أفضل الخطوات، وأنا ممتنة جداً لذلك لأنها تساعدني حقاً في توفير الوقت. بالنظر إلى قائمة الانتظار هنا، سيتعين علي الانتظار لمدة ثلاث حافلات على الأقل قبل أن أتمكن من الحصول على مكان. قد يستغرق ذلك ما بين 45 دقيقة إلى ساعة. سأتأخر كثيراً عن موعدي إذا انتظرت. جاءت مبادرة مشاركة سيارات الأجرة هذه في الوقت المثالي بالنسبة لي."

وكان زميلها في الرحلة، وهو مهاجر بريطاني يدعى جريج، متوجهاً إلى معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك).