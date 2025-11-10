51% ارتفاع رسوم مواقف دبي في 2025

دخل نظام التعريفة المتغيرة في دبي حيز التنفيذ في 4 أبريل 2025، بناءً على الطلب والموقع ووقت اليوم. وتم تطبيق نظام المواقف المميزة في المناطق ذات الطلب العالي مثل وسط دبي، بيزنس باي، ديرة، وجميرا، مع تحديد سعر 6 دراهم للساعة الأولى في أوقات الذروة (من 8 صباحاً إلى 10 صباحاً ومن 4 مساءً إلى 8 مساءً). وتبقى أسعار غير الذروة دون تغيير، بينما يكون الوقوف مجانياً في الليل (من 10 مساءً إلى 8 صباحاً) وفي أيام الأحد والأعياد الرسمية، وفقاً لشركة "باركين".