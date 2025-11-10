51% ارتفاع رسوم مواقف دبي في 2025

ارتفع متوسط تكلفة الساعة للوقوف في المواقف المدفوعة في دبي بنسبة 51% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته شركة "باركين" في إفصاحها السوقي. وارتفع متوسط التعريفة المرجحة إلى 3.03 درهم للساعة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.01 درهم بعد تطبيق نظام التعريفة المتغيرة في أبريل.
وأشارت شركة "باركين"، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، إلى أن الارتفاع يعكس ارتفاع أسعار الوقوف اليومية، مع تسجيل منطقتي B وD أكبر الزيادات مقارنة بمنطقتي A وC. وبين الربع الثاني والثالث من عام 2025، انخفض متوسط التعريفة المرجحة قليلاً من 3.04 درهم إلى 3.03 درهم مع إضافة مواقف عامة جديدة.
تمثل التعريفة المرجحة للساعة متوسط الرسوم المدفوعة عبر جميع مناطق المواقف العامة في دبي، بعد تعديلها حسب عدد المواقف ودرجة استخدامها في كل منطقة. وتعكس هذه التعريفة الأثر المشترك للاختلافات في التعريفات بين المناطق القياسية والمناطق المميزة، وكذلك التغيرات بين أوقات الذروة وأوقات غير الذروة.
دخل نظام التعريفة المتغيرة في دبي حيز التنفيذ في 4 أبريل 2025، بناءً على الطلب والموقع ووقت اليوم. وتم تطبيق نظام المواقف المميزة في المناطق ذات الطلب العالي مثل وسط دبي، بيزنس باي، ديرة، وجميرا، مع تحديد سعر 6 دراهم للساعة الأولى في أوقات الذروة (من 8 صباحاً إلى 10 صباحاً ومن 4 مساءً إلى 8 مساءً). وتبقى أسعار غير الذروة دون تغيير، بينما يكون الوقوف مجانياً في الليل (من 10 مساءً إلى 8 صباحاً) وفي أيام الأحد والأعياد الرسمية، وفقاً لشركة "باركين".
بعد تغيير التعريفة، انتقل العديد من السائقين إلى استخدام البطاقات الموسمية بدلاً من دفع الرسوم اليومية. وأفادت شركة "باركين" أن كثيراً من السائقين يستفيدون من "الفجوة المؤقتة في الأسعار بين التعريفات اليومية المتغيرة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2025، وتعريفات البطاقات الموسمية التي لم تُعدّل بعد".
وأشارت الشركة إلى أن مبيعات البطاقات الموسمية ارتفعت بنسبة 126% لتصل إلى 81 ألف بطاقة، وهو أعلى رقم تسجله الشركة، حيث استفاد العملاء من "القيمة مقابل المال التي توفرها الأسعار غير المعدلة"، وفقاً لشركة "باركين".
وقد كلفت هيئة الطرق والمواصلات جهة خارجية لمراجعة إطار عمل وسعر البطاقات الموسمية. وعند الانتهاء من هذه المراجعة، قد توصي هيئة الطرق والمواصلات بتعديلات لمعالجة التباينات الحالية في الأسعار وضمان مواءمة أفضل مع نظام التسعير المتغير الذي تم تطبيقه في وقت سابق من العام.
وأعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 157 مليون درهم في الربع الثالث من 2025، بزيادة 50 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إيراد المواقف العامة بنسبة 30% إلى 135 مليون درهم، بدعم من ارتفاع متوسط التعريفة المرجحة وزيادة عدد المواقف. وأشارت الشركة إلى أن متوسط الإيراد لكل موقف وقوف ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 706 درهم، بينما بلغت الإيرادات المحققة في أوقات الذروة 74.4 مليون درهم، أي ما يعادل 55% من إجمالي إيرادات المواقف العامة.
أشار الرئيس التنفيذي لشركة باركين، المهندس محمد عبدالله العلي، إلى أن تقديم تعرفة مواقف السيارات المتغيرة وزيادة مبيعات البطاقات الموسمية كانا من العوامل الرئيسية لنمو إيرادات الشركة.