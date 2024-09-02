الشارقة:رسوم المواقف في مويلح تشمل العطلات الرسمية

أصبحت جميع مواقف السيارات العامة في منطقة مويلح التجارية في الشارقة خاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، وذلك بهدف إدارة الطلب المرتفع على مواقف السيارات في المنطقة السكنية والتجارية الحيوية.