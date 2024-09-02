الشارقة:رسوم المواقف في مويلح تشمل العطلات الرسمية
أصبحت جميع مواقف السيارات العامة في منطقة مويلح التجارية في الشارقة خاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، وذلك بهدف إدارة الطلب المرتفع على مواقف السيارات في المنطقة السكنية والتجارية الحيوية.
وقامت إدارة المواقف العامة ببلدية الشارقة بتثبيت لوحات إرشادية باللون الأزرق في جميع أنحاء المنطقة لإعلام السائقين بساعات العمل والرسوم الجديدة.
ولضمان الاستخدام الأمثل لمواقف السيارات، قامت البلدية بنشر مركبات ذكية لرصد وتغريم أصحاب المركبات الذين لم يدفعوا الرسوم وتجاوزوا فترة السماح التي تبلغ عشر دقائق.
وتبلغ الغرامات 150 درهماً لعدم دفع الرسوم، و 100 درهم لتجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المسموح بها دون دفع.
يأتي قرار فرض رسوم مواقف السيارات طوال الأسبوع في الوقت الذي تشهد فيه منطقة مويلح زيادة في حركة المرور من قبل السكان والزوار على حد سواء نتيجة للنشاط السكني والتجاري.