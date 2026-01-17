"رسوم المواقف" تُعيد ضبط الساعة البيولوجية لسكان دبي

بدأ تطبيق نظام المواقف المدفوعة في منطقة "ديسكفري جاردنز"، ومن المقرر أن يبدأ قريباً في "المدينة العالمية" (إنترناشيونال سيتي)، مما أحدث تغييراً في الروتين اليومي للسكان، خاصة عند عودتهم من العمل.

في "ديسكفري جاردنز"، بدأ النظام الجديد بالفعل اعتباراً من 15 يناير 2026، بينما سيشهد سكان "المدينة العالمية" تفعيل المواقف المدفوعة بدءاً من 1 فبراير 2026.1 وفي كلتا المنطقتين، ستُطبق الرسوم من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، مع استمرار مجانية المواقف أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وبموجب القواعد الجديدة، ستحصل كل وحدة سكنية على تصريح وقوف مجاني واحد، لكن السيارات الإضافية أو فترات الوقوف الطويلة ستخضع لرسوم. وتُظهر اللوحات الإرشادية في "ديسكفري جاردنز" تعرفة قدرها 4 دراهم للساعة من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، و6 دراهم للساعة من 5 مساءً حتى منتصف الليل.

أما "المدينة العالمية"، فستتبع نظام تعرفة "باركن" (Parkin) القياسي المستخدم في أنحاء المدينة؛ حيث تبدأ الرسوم من درهمين لـ 30 دقيقة، و3 دراهم للساعة الواحدة، وتصل إلى 25 درهماً للفترات الطويلة.

وفي "ديسكفري جاردنز"، إذا قام أحد السكان بإيقاف سيارته كل مساء لمدة أربع ساعات بتعرفة 6 دراهم، فهذا يعني إنفاق حوالي 24 درهماً يومياً، أو ما يقرب من 480 درهماً إضافياً في شهر يضم 20 يوم عمل. ويتوقع العديد من السكان أن يكون هذا بمثابة مصروف شهري إضافي يضاف إلى تكاليفهم المعتادة.

بدأ بعض السكان بالفعل في تغيير روتينهم؛ حيث قال أحمد رضا، الذي يعمل في منطقة القوز ويسكن في "المدينة العالمية"، إنه غير مواعيد عمله وسجل للحصول على تصريح لتجنب الرسوم بالساعة: "كنت أعود للمنزل بعد الثامنة مساءً وأدور طويلاً للبحث عن موقف، الآن أخطط للعودة مبكراً واستخدام التصريح. آمل عندما يدخل القرار حيز التنفيذ ألا تكون المنطقة مزدحمة كما كانت في السابق".

وفي "ديسكفري جاردنز"، قالت سناء ممتاز إنها باتت تدمج رحلات التسوق والذهاب للصالة الرياضية في رحلة مسائية واحدة لتجنب دفع فواتير متعددة بقيمة 6 دراهم: "إذا كنت بحاجة للذهاب لثلاثة أماكن، أحاول إنهاءها جميعاً مرة واحدة حتى لا أدفع الكثير". تملك سناء سيارتين في المنزل، وأضافت: "كان الأمر سهلاً بوجود المواقف المجانية، والآن نخطط لبيع سيارة واحدة وأفكر في استخدام المترو للذهاب لعملي".

ويفكر السكان أيضاً مرتين قبل اقتناء سيارات إضافية؛ حيث ذكر أويس أحمد، وهو مهندس في "المدينة العالمية"، أن عائلته تركز الآن على استخدام سيارة واحدة يومياً وإبقاء الثانية مركونة للضرورة فقط، وقال: "السكن في المدينة العالمية والتنقل للعمل أو الترفيه يتطلب سيارة، لذا نخطط لعدم بيع إحدى السيارات حالياً والحصول على تصريح موقف".

وبينما يتفهم السكان أن نظام المواقف المدفوعة يهدف إلى تحسين توفر المواقف وتقليل الازدحام، إلا أنهم أكدوا أن هذا النظام الجديد سيغير روتينهم اليومي، بدءاً من موعد عودتهم من العمل وصولاً إلى ميزانيتهم الشهرية المخصصة للمواقف.