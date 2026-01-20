رسائل احتيالية تستهدف سائقي السيارات في أبوظبي بذريعة "رسوم درب"

على مدار الأيام القليلة الماضية، يبدو أن العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة قد تلقوا رسائل تفيد بوجود رسوم مرور معلقة عليهم في أبوظبي، وتحثهم على النقر على رابط مشبوه لإجراء الدفع.
بالنسبة لأحد المقيمين، جاء في الرسالة، التي تحمل عنوان "DARB-Alert"، ما يلي: "حالة معلقة: يرجى تسوية رسوم المرور المتأخرة (4.00 درهم إماراتي) لتجنب إصدار غرامة قدرها 100.00 درهم إماراتي ونقاط مرورية اليوم، 20 يناير."
تضمنت الرسالة "رابطًا رسميًا" وحثت المقيم أيضًا على "الرد بـ Y لفتح بوابة الدفع الآمنة."
ونشر أحد المستخدمين على موقع "ريديت" (Reddit) حول رسالة مماثلة تلقاها في 19 يناير، سُميت بـ "تحذير إنفاذ نهائي"، مع رابط دفع مختلف.
أُرسلت كلتا الرسالتين من رقم هاتف من الواضح أنه ليس من داخل دولة الإمارات. وقد أثار منشور "ريديت" سلسلة من التعليقات من مستخدمين آخرين اقترحوا ضرورة التحقق من رقم هاتف المرسل ورمز الدولة قبل الوقوع في فخ مثل هذه العمليات الاحتيالية. كما اقترح البعض أن يقوم المستخدم بالتحقق المباشر عبر تطبيق "درب" (DARB) للتأكد من وجود أي رسوم مرور معلقة على حسابه.
تقوم شركة "كيو مبيليتي" (Q Mobility)، التي تدير وتطور نظام "درب" للتعرفة المرورية في أبوظبي، بإرسال تنبيهات بين الحين والآخر للمستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحثهم فيها على الحذر من الروابط الاحتيالية والمحتالين.
وقالت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: "قبل التعامل مع أي رسالة تدعي أنها من كيو مبيليتي أو درب، توقف وتحقق. القنوات الموثوقة الوحيدة هي تطبيق درب والموقع الإلكتروني http://darb.qmobility.ae".
تشير الرسائل الصادرة من "كيو مبيليتي" بوضوح إلى أنها صادرة عن الهيئة الرسمية، ولا تأتي من رقم هاتف محمول عشوائي. وإليك كيف تبدو الرسالة الرسمية الصادرة عنهم:
في الشهر الماضي، حذرت "كيو مبيليتي" السكان من أنها تلقت شكاوى حول استخدام بعض المستخدمين لتطبيقات دفع غير مصرح بها لرسوم "درب" و"مواقف". وحثت المستخدمين على التأكد من الدفع فقط عبر التطبيقات الرسمية — "درب" (Darb) و"تم" (TAMM).
يجب على الشخص التسجيل في نظام إدارة التعرفة المرورية "درب" ليتمكن من دفع الرسوم. ووفقاً لموقع "كيو مبيليتي"، بالنسبة للمركبات المسجلة خارج أبوظبي، تُحصّل رسوم التعرفة تلقائياً من المحفظة المالية للمركبة عند كل عبور من تحت البوابات (إذا كانت المركبة مسجلة في نظام درب).
أما بالنسبة لمركبات أبوظبي، فيمتلك المستخدم خيار تفعيل أو تعطيل خاصية "الدفع التلقائي" لمعاملات مركباته، بشرط دفع جميع رسوم التعرفة المرورية للمركبة قبل إجراء أي عملية تجديد، تنازل، تعديل، إلغاء، أو تصدير للمركبة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين.
علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التوجه إلى الموقع الرسمي لدفع غرامة مركبة غير مسجلة في نظام إدارة التعرفة، وكذلك لدفع غرامة عدم كفاية الرصيد في المحفظة المالية عند العبور من تحت البوابة.