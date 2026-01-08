رخصة قيادة "ذكية" بلا فاحص بشري في أبوطبي

بالنسبة للعديد من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة، فإن الجزء الأكثر إثارة للتوتر في الاختبار هو وجود الفاحص الجالس بجانبهم. أما في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (EDC)، فإن هذا الشعور بدأ يختفي تدريجياً، ليحل محله "نظام الساحة الذكية" المؤتمت بالكامل، حيث تقوم الكاميرات، والأقمار الصناعية، والمستشعرات، والذكاء الاصطناعي بتقييم كل حركة يقوم بها المتدرب، دون وجود فاحص بشري داخل السيارة.

كيف تبدو الساحة الذكية أثناء العمل؟

خلال عرض حي في ساحة الاختبار التابعة للشركة، وصل المتقدمون، وتلقوا مقدمة قصيرة عبر الشاشة، ثم أدخلوا رقم الطالب والهوية، وربطوا حزام الأمان. قبل بدء الامتحان، يتحقق النظام من استخدام حزام الأمان، والمرايا، وخطوات السلامة الأساسية. وعندما يكون السائق مستعداً، يعطي إشارة "إبهام للأعلى" واضحة للكاميرا، وهي الإشارة التي تبدأ الاختبار.

من غرفة تحكم قريبة، يراقب الموظفون العملية عبر شاشات متعددة؛ تظهر إحداها بثاً حياً للكاميرا من داخل المركبة، بينما تعرض أخرى خريطة رقمية تتبع موقع السيارة الدقيق في الوقت الفعلي. لا يوجد فاحص في المركبة، وبدلاً من ذلك، يقوم النظام تلقائياً بتحديد تسلسل الاختبار — المواقف الجانبية، المواقف المائلة، المواقف بزاوية 90 درجة، وللسيارات اليدوية (الجير العادي) اختبار الجسر — بناءً على جدول الطالب.

وبينما تتحرك السيارة عبر المسار، تسجل الساحة الذكية كل شيء. لمس الخط، الفشل في تفقد المرايا، دخول الموقف بشكل غير صحيح — يتم تسجيل كل إجراء. ويميز النظام بين الأخطاء الطفيفة والكبيرة والحرجة باستخدام معايير معتمدة من قبل الجهات التنظيمية. يمكن تصحيح بعض الأخطاء في الموقع حيث يُمنح الطلاب فرصة ثانية، بينما تؤدي أخطاء أخرى إلى الرسوب الفوري.

في نهاية الاختبار — الذي قد يستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق فقط — تظهر النتائج فوراً. وإذا رسب المتقدم، يتم عرض السبب بوضوح على الشاشة. كما يتم حفظ تسجيل فيديو كامل للعملية، مما يسمح للطلاب بمراجعة مكان الخطأ بدقة أو تقديم اعتراضات مدعومة بدليل مرئي.