رحلة بحرية من دبي إلى "الشارقة للكتاب" مقابل 15 درهماً
انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليقدم لزواره من دبي تجربة تنقل استثنائية هذا العام. فبفضل خدمة العبارات الجديدة، سيستمتعون برحلة سلسة ومريحة، خالية من عناء الزحام المروري، وسيصلون إلى المعرض في وقت قياسي.
وتنطلق الرحلة من محطة الغبيبة البحرية في دبي، متجهة إلى أكواريوم الشارقة، في رحلة بحرية تمتد لـ 35 دقيقة، تتيح للركاب الاستمتاع بجمال الساحل الأخّاذ. ويمكنهم الاختيار بين الدرجة الفضية أو الذهبية، لضمان تجربة مريحة.
وتبدأ أسعار التذاكر من 15 درهماً للكبار (الدرجة الفضية، ذهاب فقط) و25 درهماً للكبار (الدرجة الذهبية، ذهاب فقط)، مع العلم أن الرحلة مجانية للأطفال دون سن 5 سنوات وأصحاب الهمم.
وفور وصول الزوار إلى الشارقة، تنقلهم قوارب خاصة من منطقة أكواريوم الشارقة إلى مركز إكسبو الشارقة في غضون دقائق معدودة، ورحلة القارب هذه مجانية أيضاً.
وبالإضافة إلى خدمة العبارات الجديدة، حرص المعرض على تقديم العديد من المزايا الأخرى، فقد وفر أكثر من 1500 موقف سيارة مجاني في مركز إكسبو الشارقة، لتجنيب الزوار عناء البحث عن مكان لركن سياراتهم.
كما زود المعرض زواره بأجهزة استعلام ذكية، تتيح لهم البحث عن الكتب والناشرين والفعاليات بكل سهولة.
و لراحة الزوار، تم توفير عربات جولف كهربائية في مواقف السيارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، لتنقلهم مجاناً إلى أرض المعارض.
ويستمر معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستضيف أكثر من 2520 ناشراً من 112 دولة، حتى 17 نوفمبر، ويتضمن 1357 فعالية متنوعة، منها 500 عرض ثقافي، بالإضافة إلى قراءات أدبية وورش عمل طوال أيام المعرض.