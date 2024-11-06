رحلة بحرية من دبي إلى "الشارقة للكتاب" مقابل 15 درهماً

وبالإضافة إلى خدمة العبارات الجديدة، حرص المعرض على تقديم العديد من المزايا الأخرى، فقد وفر أكثر من 1500 موقف سيارة مجاني في مركز إكسبو الشارقة، لتجنيب الزوار عناء البحث عن مكان لركن سياراتهم.